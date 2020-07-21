▲ 【政府派錢1萬】善用政府派錢1萬 5大投資理財方案

政府向每名合資格港人派發1萬元的現金發放計劃，相信不少人的錢已到手。1萬對很多人來說或不是大數目，但用得其所還是能發揮好作用，以下是筆者的一些建議，可以參考一下：

1. 增加保障額

近日本地個案再增加，如果防疫裝備不足，應先用1,000元至2,000元買口罩等必須品，口罩最好有半年存量。健康才是每個人最重要的投資。

另外，如果未有提高保障的話，依然可以考慮略為增加定期壽險金額，用不到就最好，但仍要以防萬一。尤其本身保額不足，甚至沒有人壽保障的更應投保。利用網上平台，數百萬保額也只是每月數百元。

2. 預留資金抽IPO

餘下的可用來投資增值，但建議可保留一定靈活性。抽新股是不錯的選擇，上周有多隻新股上市，相信接下來仍會有一批新股及中概股回香港第二上市，大家可先將資金放入證券戶口，到有新股抽時再安排。

現時有些券商推出了類似「基金寶」的貨幣市場基金，可將閒置的資金暫時放入收息，但當然自己要作好風險評估，選擇具實力及穩健的投資。

3. 一萬元以下港股選擇

1萬元要投資港股的選擇其實不少，有近1,800隻，只是大家能否買得落手的問題。舉例來說，很多內銀股入場門檻低於1萬元，好像建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 等。可是目前不建議買入內銀，又要驚壞帳增加，又隨時減派息，甚至有集資的可能。想買內銀增值，分分鐘賠了夫人又折兵。

如果要穩陣的話，可先買一手領展 （00823） ，有耐性的話可看看有沒有機會於60元以下買入。

假如大家認為領展沉悶，可挑選合適長綫增長股，如小米 （01810） 及眾安在綫 （06060） ，買這類增長股要有心理準備需要承受高波幅。

4. 轉買美股入場門檻低

港股入場門檻始終較高，有很多優質股不能買入，但又並非絕無方法，除了可以考慮月供股票外，大家也可以轉場買美股，特別是一些熟悉的科技股有在美股掛牌或發行ADR，如騰訊 （00700） 要買一手已要近5.6萬元，但騰訊ADR（美：TCEHY）就是69美元一股，約535港元就有交易。除了騰訊外，阿里巴巴 （09988） （美：BABA）、京東 （09618） （美：JD）及網易 （09999） （美：NTES）亦有美股。

事實上，美股較港股有更多具長綫增長力的選擇，之前亦有推介過，大家也可視為地區性分散風險。即使是買入知名大股如蘋果（美：APPL）及Facebook（美：FB）都是可考慮的選擇。

5. 強積金可扣稅供款

如果對以上的選擇不感興趣，還有可扣稅強積金自願性供款考慮。資金可先投入於貨幣市場基金，待合適時機再買入其他基金。筆者建議，等恒指PE再跌至10倍以下買入追蹤恒指的指數基金，當PE升到12倍及恒指見29000點以上考慮獲利。

事實上，投資理財的方法很多，假如大家有時間，而持續進修基金又未用的話，甚至可用剛派的1萬元，湊合成3萬元報讀一個專業證書課程自我增值也可；又或用1萬元小試牛刀開間小網店。

（節錄）

【原文︰政府回水1萬元的投資理財全方案】（收費文章）

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