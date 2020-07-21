▲ 【收息股】精選穩健收息公用股 呢隻息率超過8厘

買股收息，可以考慮業務較穩健，派息穩的的公用股作長綫收息之用。以下揀選的公用股，以股價現價計，股息率超過8厘，此股為新創建集團（00659）是也，新創建今年預測股息率逾8.8厘。

新創建股價今早表現靠穩，以10天平均計，股價約6.7元水平，股息率逾8厘。

▲ 新創建（00659）股價一年走勢圖

業務多元化 減輕疫情負面影響

新創建早前發出公告指，新型肺炎疫情持續肆虐或對其整體業績構成重大影響，特別是今年2月17日至5月5日期間於中國經營的收費公路和高速公路並無收取車輛通行費，加上巴士乘客量大幅減少令旗下交通業務經營環境困難，以及旅遊限制及禁止群眾聚集令旗下設施管理業務的收入貢獻大幅下降。

雖然如此，但公司旗下的建築及保險業務的生意及營運受影響相對較小，並維持穩定收入及為整體財務狀況提供穩定要素，加上其資金流動性及現金流將可維持穩健下，料可維持現有可持續及漸進式的派息政策。

招銀國際看新創建目標價11.9元

招銀國際表示，新創建集團雖於早前發盈警，估計股價已充分反映，加上管理層強調公司的流動資金及現金流量保持健康穩健，以及維持現有水平可持續和穩步的派息政策下，維持「買入」評級，目標價略為下調至11.9元。

新創建擁有多元化的防守性業務組合下，不妨可考慮用作中長綫收息。

▲ 新創建（00659）派息記錄

▲ 新創建（00659）派息記錄

▲ 新創建（00659）派息記錄

▲ 新創建（00659）派息記錄