▲ 【DSE放榜】海外升學為移民鋪路？各地升學移民途徑一覽 -

香港中學文憑試（HKDSE）放榜在即，早前有調查指，應屆考生對於留港升學及工作的意欲均低於去年。不少學生或有意到海外升學，為將來事發展，甚至是移民鋪路。若到港人熱門升學地方留學，將來有意移民有甚麼途徑？

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台灣

留學生在台灣升學畢業後，在居留有效期屆滿前，以書面形式申請並說明理由，便可向移民署申請延期，總延長居留期間最長可達1年，可在當地求職。

台灣政府會採用「評點配額制」以計分方式審批僑生留台的工作資格，包括學歷、國語及外語能力、他國成長經驗等8個項目，只要分數滿70分，而受聘的平均月薪達38,000元新台幣（約9,997港元），才能獲准留台工作。

根據台灣的《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》第29條的第4項指出，留台的香港畢業生，只需在台灣連續居留滿5年，每年在台灣地區居住183日以上，且在第5年的月薪於台灣平均每月收入為基本工資2倍，即47600元新台幣（約12,523港元），即可申請移民至台灣。

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澳洲

澳洲早前公布針對港人的新簽證政策，留學生在畢業後申請畢業生簽證，其簽證有效期獲延長至5年，限期結束後便可申請永久居留。

此外，根據現有政策，若留學生在偏遠地區就學，畢業後申請偏遠地區技術簽證（Skilled Work Regional (provisional) visa (subclass 491)），可享有額外5分。成功申請後，工作及居留滿3年後可申請永久居留。

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新西蘭

留學生畢業後可申請新西蘭工作簽證，只要是在當地完成學士學位及以上課程的留學生，畢業後可申請工作簽證，申請人需證明自己的工作能力，有最少4,200新西蘭元的存款（約21,360港元），成功申請後可在新西蘭工作3年，毋須獲僱主擔保。

持有新西蘭的學歷及工作經驗，申請人申請設有計分制度的技術移民（Skilled Migrant Category Resident Visa），可獲額外20至25分，若擁有在當地人才短缺的行業工作經驗，則可獲額外的分數，達到160分的最低門檻，申請人即合符申請資格，向當局遞交申請意向（Expression of Interest，EOI）後，當局會向合適申請人發出邀請申請（Invitation to Apply）。成功申請後，申請人會獲發居留簽證，可在當地工作及生活。

加拿大

申請人在加拿大完成學業後，可申請短期的工作簽證，累積在當地工作的經驗。持有當地的學歷及工作經驗，透過網上系統快速通道（Express Entry）申請大加拿大經驗技術移民計劃（Canadian Experience Class）可獲額外分數。成功申請後，可獲當地永久居留權。

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英國

英國政府早前公布為英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，允許BNO持有人逗留英國5年，期間可工作及就學，居留滿6年可申請入籍。惟實施日期及具體政策執行方法尚未公布，未知今年入學的留學生能否受惠。

若在英國升讀大學，在畢業後可申請為期2年的畢業生工作簽證（Post-study work visa）。留學生可在簽證有效的2年期間，留在英國尋求工作機會，並在簽證到期前，尋求獲得工作簽證。申請英國工作簽證（General work visa (Tier 2)）需獲僱主擔保並達到至少3萬英鎊（約28.6萬港元）或指定的年薪的要求，從事英國人手短缺的職業會較易獲批簽證。在當地生活及工作滿5年，期間任何12個月內離境不超過180天，便可申請永居。

責任編輯：李瑩

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