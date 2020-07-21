▲ 八達通日日賞的終結 又關虛擬銀行同恒生Enjoy卡咩事？

在今年5月底，八達通公司宣布將在9月1日全面終止運行了近15年的「八達通日日賞」。

說起「八達通日日賞」，可能大家只想起2010年爆出的出售客戶資料風波，儘管當時風波鬧得很大，其後合作商戶一路減少，但一直繼續運作，到了今天仍然有全綫惠康系超市為其背書。

「八達通日日賞」之於惠康的地位，就如「易賞錢」之於百佳一樣重要，差別只是前者由始至終都是不同公司，而後者則是同一個老闆。

那麼為甚麼「八達通日日賞」在這無風無浪的日子中黯淡離場呢？這又跟恒生Enjoy卡有甚麼關係呢？這便要從「八達通日日賞」的盈利模式和惠康系超市的部署談起。

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「八達通日日賞」的盈利模式

要說「日日賞」之前，一定要先說一下「八達通」。大家都知道，每當大家用八達通消費的時候，八達通是會向商戶收取手續費的，這也是八達通公司的主要財政收入。

這種收費模式就跟信用卡消費差不多，而商戶選擇用八達通的誘因，除了因為交易速度較快以外（比現金還要快），八達通的手續費亦較信用卡低廉，但信用卡卻靠着較大額的消費和豐厚的客戶回贈仍然穩佔市場。

那麼「八達通日日賞」就等於是信用卡的客戶回贈，是用來攏絡客戶的工具嗎？非也，因為你不一定要用「八達通」消費才能賺「日日賞」的。

無論你以八達通、現金、信用卡或任何參與商戶接受的方式付款，都可以賺取日日賞$。

那麼「日日賞」之於「八達通」，就跟「客戶回贈」之於「信用卡」完全不一樣了，「日日賞」的企圖完全不是為了鞏固「八達通」在支付端的地位。

就算大家用信用卡消費，只要願意掏出八達通，八達通就回贈0.5%，八達通公司是傻的嗎，為甚麼要搞「日日賞」來瘋狂派錢呢？

看到這裏，我想大家應該會明白2010年所謂「出售客戶資料」事件是甚麼一回事了，這根本不是一場意外。由此至終那0.5%「日日賞」回贈是個過路錢，讓八達通公司買下大家的消費數據，然後再作整理及出售給第三方使用，盈利模式一直只有一個，這就是我想到八達通公司要不斷派錢的唯一原因了。

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「客戶資料」變現空間多

那大家會問2010年八達通不是簽了「悔過書」不再出售客戶資料了嗎？我不在八達通公司做，可是我能說「個人資料」是沒有出售了，但還是有很多方法把「客戶資料」變現的。

首先大家要明白「個人資料」是甚麼一回事。最近八達通也利用自家的數據，協助過香港大學進行遏止新冠毒病傳播的項目，八達通的新聞稿是這樣寫的：

提供予港大醫學院的相關資料，只包括聚合用量數據，當中不能確定及不包含任何個別人士的身份，例如姓名、身份證號碼、電話號碼、電郵地址，卡識別碼或八達通號碼，或個別八達通的使用數據，亦不涉及任何《個人資料（私隱）條例》中有關《個人資料》的定義。 八達通亦於提供相關資料之前曾諮詢個人資料私隱專員，而個人資料私隱專員認為如果不涉及《個人資料（私隱）條例》所指的個人資料，則《保障個人資料原則》將不適用。披露的資料亦符合《八達通發卡條款》。

簡單而言，如果數據「不能確定」及「不包含」任何個別人士的身份，這便不屬於「個人資料」了，例如銀行公布自家客戶群的年齡比例、或某年齡群的人在銀行的平均存款，這統統都很難定義為「個人資料」，因為大家不能透過這些數據，去「確定」與任何一個人相關的一些資料。

理論講完，那可以怎麼變現？簡單，例如惠康想了解在某家屋邨超市周末購物的顧客平日在哪裡上班、上班時間和下班時間，它可以要求八達通公司以周末在這家超市消費的八達通記錄為中心，追綜這群客戶平日的作息，再以「綜合分析」的形式交回惠康。

這不犯規嗎？雖然我不是私隱專員，也不在惠康和八達通工作，但我可以跟大家說，有些銀行已經有類似操作了，真的不犯規。

不犯規的原因很簡單，惠康沒有把任何「個人資料」交給八達通（惠康連這個客戶是男是女都不知道），八達通也沒有把任何「個人資料」交給惠康（裏面也沒有任何能確定／包含任何個別人士身份的資料，最多是哪一區上班比較多），它們最多是「非個人資料」的交換。

假如現在有某家護膚品牌考慮擴充分店，在選擇商場時，拿了商場的客戶普查數據，查看商場客群的收入、性別及年齡分布作參考，大家也同意這不犯規吧！

原因是甚麼呢？因為你沒辦法透過這堆分據去「確定」任何一個人的任何資料！

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「日日賞」的終結，可能是因為再沒有人買單了

說了一大堆私隱條例，只想說明2010年至今經過了10年，「日日賞」還在，唯一原因是因為它還在賺錢，所以它還在天天派錢呢。

那麼為甚麼要在這風平浪靜的日子黯然離場呢？我的猜想是既然系統、人手、消費者、商譽都在，實在沒理由要殺死一隻會生蛋的雞（哪怕那顆蛋有多大），唯一可能的原因就是再沒有人買單了。

現時會為「日日賞」買單的人只剩下一個，就是一眾惠康系超市：惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons Ichiba這幾家，它們不需要數據分析服務嗎？非也，恐怕是因為有更好的選擇了。

惠康的老闆是牛奶公司（Dairy Farm），牛奶公司的老闆是怡和（Jardine Matheson）。怡和是老牌英資，但哪又如何呢？銀行閑談談的當然是銀行，Remind大家一下最近的虛擬銀行戰。

大家可能會說，怡和一直都跟恒生關係密切，整張恒生Enjoy卡根本是圍着怡和來轉的，現在最多是換了家銀行，那又如何？

這裏有差，怡和和恒生是戰略合作關係，互為利用，各取所需，關係上就跟惠康和八達通差不多。

不過，去年中銀香港、京東數字科技與怡和集團宣布合資組成Livi VB Limited，並獲得由香港金融管理局頒發的虛擬銀行牌照。因此，現在怡和和中銀就不單是戰略合作關係，而是共組一個跨零售（怡和）、金融（中銀）、網絡營銷（京東）的企業，儘管現在Livi出閘大脫腳，但總有出台的一天，未來惠康的走向，必定會是透過中銀和京東的網絡，重新製造另一個「Livi日日賞」，進行跨行業資料收集，發掘價值，再從多處變現。

一山不能藏二虎，那既然「八達通日日賞」的最後一個買家也不再買單，那要離場也是自然而然的事吧。

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今日日日賞 明日Enjoy卡

說到這裏，大家應該會想到Enjoy卡的未來。Enjoy卡最大的賣點，一直都是每月3號、13號、23號惠康95折和8號、18號7-11 95折，Enjoy卡可說是師奶必備信用卡。

那麼我又給一個Reference大家看看，這是今天恒生Enjoy卡的Promo Page：

從頭拉到底，都再找不到有關5%折扣的推廣，文章中間那個全年5%折扣是我在Google Search找回來的。

再看看信用卡排位，Enjoy排位竟然在MPower之下！當然這又不代表甚麼，就像我之前談滙豐香港跟Mastercard的關係一樣，表面證據就是這樣，我也不能說這一定代表甚麼，參考一下就好了。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （88） — 八達通日日賞的終結，如何透視著虛擬銀行與恒生 Enjoy 卡的未來呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。