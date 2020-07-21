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一幻拉麵堂食買1送1 譚仔三哥米線外賣自取半價加購小食

消費錦囊 07:00 2020/07/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、一幻拉麵堂食買1送1 外賣自取75折

即日起，於一幻拉麵全綫3家分店堂食用餐，點選任何一款拉麵/拌麵，均可享買一送一優惠。此外，一幻拉麵還有全日外賣自取75折優惠，拉麵/拌麵/叉燒飯以及各款美味日式小食，外賣自取一律75折。

中環店：中環威靈頓街50號華威大廈地舖A
電話：3590 4099
灣仔店：灣仔皇后大道東119號B店
電話：2789 3799
尖沙咀店：尖沙咀海港城海運大廈地下OTG59號舖
電話：3105 1199

2、譚仔三哥米線：外賣自取半價加購小食

即日起至8月2日，惠顧三哥米線外賣自取，即可以半價加購一人小食（優惠價$6買青瓜或雲耳 / $9買豬耳或豬脷）。每碗米線 / 薯粉只限換購小食一碟，米線外賣盒將收取 $1。

指定23間分店堂食都有以上一人小食優惠：

尖沙咀幸福中心、太興廣場﹑土瓜灣大廈、欣榮花園﹑荃灣百萬行商廈、南豐中心、麗城薈﹑佐敦道46號﹑元朗形點2期﹑小西灣富欣花園﹑將軍澳新都城﹑天水圍天瑞﹑灣仔灣仔道﹑西九龍奧海城﹑屯門時代廣場、良景廣場﹑九龍塘又一城﹑九龍灣德福廣場﹑石籬商場﹑沙田廣場﹑上水中心﹑新蒲崗康強街﹑大埔運頭塘

各分店外賣熱綫

3、KFC手機點餐送家樂氏穀物棒

即日至7月31日，上午11時後，於KFC手機點餐📱送家樂氏穀物棒 （建議零售價：$7.5） ，用KFC 手機預先落單，更有即減優惠，上午11時前滿$30，減$3；上午11時後滿$60，減$6。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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