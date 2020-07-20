▲ 【口罩供應】Maskology學童口罩周四預售 50個售135元（附購買詳情）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本地口罩商Maskology將於7月23日（星期四）中午12時起預售學童口罩。今次口罩更有4個顏色可供選擇，包括粉藍、粉紅、粉綠及粉紫，50個裝售135元。

「Maskology 口罩．學」學童口罩將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站再次公開預售，最快於8⽉11⽇開始發貨）。今次更推出「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）4種顏色。

口罩規格：

歐盟EN14683 Type IIR

美國ASTM Level 1

BFE>99%、PFE>95%

通過細菌含量及耳帶拉力測試

尺寸：142mm x 92mm ± 3mm

包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個

保質期：製造日期起3年

預訂方法：

1. 進入取籌網站輸入電郵地址及選擇購買選項（三選一）

2. 成功取籌後，電郵會收到只可進行一次交易的購買連結及購買碼。

3. 進入購買連結後，選擇口罩顏色，並輸入購買碼以完成付款。

預訂選項及價格：

每盒50個，售價135元。以下3選1：

8月兩盒：304元（270元+34元順豐運費）

8、9月各兩盒（共四盒）：574元（540元+34元順豐運費，免一次運費，即節省34元）

8、9、10月各兩盒（共六盒）：810元（3次運費全免，即節省102元）

此外，Maskology更推出現有客戶優惠，使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，可獲全單連運費95折優惠。

8月兩盒：288元

8、9月各兩盒（共四盒）：545元

8、9、10月各兩盒（共六盒）：769元

需要注意，每2盒口罩可選擇其中一種顏色，如購買6盒的顧客更可選擇「雜果冰」，即每2盒有4色各一包，每包25隻。

此外，口罩將會使用「順豐速運」送到顧客指定之地址或於顧客指定之順便智能櫃/順豐站自提。而每月預計發貨期為該月的11號至月底，發貨次序按有關訂單於預售期間完成付款的先後而定。每2盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個。

責任編輯：曹佩鈞