  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (一) 19:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】Maskology學童口罩周四預售　50個售135元（附購買詳情）

消費錦囊 18:36 2020/07/20

分享：

【口罩供應】Maskology學童口罩周四預售　50個售135元（附購買詳情）

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，本地口罩商Maskology將於7月23日（星期四）中午12時起預售學童口罩。今次口罩更有4個顏色可供選擇，包括粉藍、粉紅、粉綠及粉紫，50個裝售135元。

「Maskology 口罩．學」學童口罩將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站再次公開預售，最快於8⽉11⽇開始發貨）。今次更推出「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠）、「紫葡萄」（粉紫）4種顏色。

口罩規格：

  • 歐盟EN14683 Type IIR
  • 美國ASTM Level 1
  • BFE>99%、PFE>95%
  • 通過細菌含量及耳帶拉力測試
  • 尺寸：142mm x 92mm ± 3mm
  • 包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個
  • 保質期：製造日期起3年

預訂方法：

1. 進入取籌網站輸入電郵地址及選擇購買選項（三選一）
2. 成功取籌後，電郵會收到只可進行一次交易的購買連結及購買碼。
3. 進入購買連結後，選擇口罩顏色，並輸入購買碼以完成付款。

預訂選項及價格：

每盒50個，售價135元。以下3選1：

  • 8月兩盒：304元（270元+34元順豐運費）
  • 8、9月各兩盒（共四盒）：574元（540元+34元順豐運費，免一次運費，即節省34元）
  • 8、9、10月各兩盒（共六盒）：810元（3次運費全免，即節省102元）

此外，Maskology更推出現有客戶優惠，使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，可獲全單連運費95折優惠。

  • 8月兩盒：288元
  • 8、9月各兩盒（共四盒）：545元
  • 8、9、10月各兩盒（共六盒）：769元

需要注意，每2盒口罩可選擇其中一種顏色，如購買6盒的顧客更可選擇「雜果冰」，即每2盒有4色各一包，每包25隻。

此外，口罩將會使用「順豐速運」送到顧客指定之地址或於顧客指定之順便智能櫃/順豐站自提。而每月預計發貨期為該月的11號至月底，發貨次序按有關訂單於預售期間完成付款的先後而定。每2盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【外賣美食】加熱就食得！推介5大網購即食餸菜包
今日
【外賣美食】加熱就食得！推介5大網購即食餸菜包
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC、Outback等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月20日】
今日
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC、Outback等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月20日】
Outback無憂晚餐外賣半價　仲送黑糖麵包！
今日
Outback無憂晚餐外賣半價　仲送黑糖麵包！
灣仔及旺角分店限定！J.CO泰式奶茶軟雪糕買一送一
今日
灣仔及旺角分店限定！J.CO泰式奶茶軟雪糕買一送一
7-Eleven雀巢甜筒 $40/6支　 牛涮鍋外賣自取低至6折
今日
7-Eleven雀巢甜筒 $40/6支　 牛涮鍋外賣自取低至6折
著數優惠 疫情 新冠肺炎疫情 口罩

下一篇文章

【外賣美食】加熱就食得！推介5大網購即食餸菜包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較
Outback無憂晚餐外賣半價　仲送黑糖麵包！
Outback無憂晚餐外賣半價　仲送黑糖麵包！
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC、Outback等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月20日】
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC、Outback等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月20日】
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？
【網購口罩】日本口罩最受歡迎排名　邊款口罩最抵買？