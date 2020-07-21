【收息股】10年派息增21倍　想買股收息仲跟唔跟得過？

▲ 【收息股】10年派息增21倍 想買股收息中國燃氣仲跟唔跟得過？

買股收息要睇派息銀碼之餘，也要留意公司的派息政策是否穩定、是否保持年年派息等因素，當然，公司的基本面也不能忽略。以下提及的收息股，其派息於10年間增幅達21倍！說的是中國燃氣（00384）。

中國燃氣主要從事銷售管道燃氣、燃氣接駁、銷售液化石油氣及銷售燃煤及氣體設備。

中國燃氣剛公布截至2020年3月底止全年業績，純利上升約12%，較中期純利升幅為低，新冠肺炎疫情為原因之一。然而，中國燃氣於過去10年，每股派息由0.022元升至0.5元，累升超過21倍，猶如燃氣股中的股息「貴族」。

由此看來，中國燃氣值得趁低吸納。

車船用液化氣銷售有望復甦

中國燃氣截至2020年3月底止全年營業額按年增加0.3%。今年初出現新冠疫情導致液化石油氣營業額按年減少13.5%，至137.7億元，惟管道天然氣銷售及工程設計及施工的營業額微跌，導致營業額力保不失之餘，還錄得按年輕微上升。

再剖析中國燃氣的城市與鄉鎮燃氣項目天然氣銷量，居民用戶銷量按年上升23.6%，工業用戶銷量上升5.2%，足以彌補商業用戶銷量按年下跌9.1%；中國燃氣整體的城市與鄉鎮燃氣項目天然氣銷量還錄得6%升幅。

由此可見，疫情對中國燃氣的業務經營影響不如想像中大。

中國燃氣另一業務為車船用的液化天然氣銷售，疫情期間內地運輸暫停，集團在這方面業績當然受到拖累。然而，內地運輸已經回復正常；根據《新華社》報道，今年5月6日為內地高速公路恢復收費的首天，車流量已經回復至疫情前的水平。由此可見，應可帶動集團在車船用的液化天然氣業務回復至之前水平。

機構投資者追捧股息增長

即使是次業績不如預期，中國燃氣仍然增加派息，表明對疫情過後業績重拾增長有信心。無疑集團的股息率不足2厘，未必足以成為部分投資者心目中的高息股。然而，單純追求高股息率，只是見樹不見林。因為在無限印錢的年代，機構投資者更重視股息增長。

過去10年中國燃氣每股派息由0.022元增至0.5元，期間累升21倍，股價由3元附近升至25元水平，累積龐大升幅。由於內地燃氣市場尚未飽和，派息穩步增長的預期不會改變。