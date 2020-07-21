想提早退休？避免7種不必要開支

▲ 想提早退休？避免7大不必要開支

提早退休是不少人夢寐以求的事，美國博客Steve Adcock和妻子Courtney分別在35歲及32歲的時候退休，他們更在CNBC平台撰文分享如何透過減少開支而提早退休。

雖然他們亦有投資股票，但Steve認為能夠提早退休主要是因為大幅度削減開支。他發現摒棄了不良的消費習慣後，退休儲備就大幅增加。他亦認為不少美國人把金錢浪費在7個不必要的開支上，而他列舉的例子亦適用於香港的處境。想提早退休的話，不妨參考一下。

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1. 外出用餐

不少人嫌自己煮飯麻煩，總愛買外賣或出外用餐。不過，外賣或出外用餐會令你的飲食開支大增，Steve和妻子之前每月的飲食開支為750美元（約5,814港元），一年就花了9,000美元（約69,764港元）。

外出用膳會花費不少金錢，Steve和妻子的經驗就證明自己下廚可節省部分支出。雖然如此，他們亦會偶爾出外食飯，但為了控制成本，他們不會買飲品、前菜或甜品，這樣做為他們節省了不少金錢。

2. 追新款手機

不同手機品牌每年都會推出新款手機，以吸引消費者購買。事實上有很多人並非因為手機出現問題而換新手機，而是想追新款手機。Steve建如果想慳錢，最好等手機出現問題才換新手機。想再慳一點？手機出現問題可以先拿去維修。

Steve表示，自己和妻子的手機都用了4年，才於去年購買新手機。他更指，假如追求每年都會貶值的新技術，他認為把錢投放在股票市場上會是更佳選擇。

3. 衣服

Fast Fashion（快銷時裝）價錢便宜，就容易令人不自覺買多了衣服，這些衣服亦很快過時。Steve提醒，在添置新衣服的時候，最好先問自己是否真的有需要或是否有足夠空間擺放新衣物。

Steve分享自己買衣服的原則，就是少買衣服。他只購買必須品，除非衣服弄髒、破爛及不再合身，否則他不會買新衣服。平均而言，他每年只會去2至3次商場，而每次花費約50至100美元（約388至775港元）。

4. 買彩票／六合彩

買彩票全世界都流行，香港人就喜歡買六合彩。很多人都希望中六合彩致富，不過並沒有那麼容易。平均每周有3次六合彩攪珠，而每年有52周，你每次都買20元的話，一年就花費了3,120元。如果你把這筆金錢節省下來，並投資在股票或基金市場，回報會比買六合彩來得好。

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5. 延長保養期

購買電器的時候，通常店員都會建議你加錢延長保養期。而Steve認為這些計劃的功能與保險相似，你花數百元延長保養期，最終可能都用不上。Steve指，自己從來沒有為電器加購延長保養期服務，這樣更為他們節省數千美元。

在購買貴價電器前，Steve會先做研究及調查，確保自已購買一個質素較高的產品，亦會節省日後的維修費用。為了安全起見，Steve亦會預留一筆金錢用作維修費用。

不過，Steve指，如果你真的打算加購延長保養期服務，謹記細閱條款。因為大部分的保養條款都設有豁免保養責任，故消費者最好留意保養範圍。

6. 訂閱服務

本地免費電視頻道提供的節目有限，不少人會選擇購買收費電視或影視平台的服務。不過，未必人人都可以盡用所有訂閱服務，變相浪費了金錢。因此，Steve建議可能的話，只付費訂閱一個平台。

7. 衝動消費

不少人都有衝動消費的經驗，或許會因為減價而購買了一些不需要的物品。雖然在購物當下，你或會有滿足感。不過，Steve指，即時的滿足感會在不知不覺中消失。因此，在每次購物前，最好先問自己是否有需要，避免衝動消費。

責任編輯：曹佩鈞