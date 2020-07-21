人到中年拎500萬身家炒股 你準備好市場新生態未？

▲ 人到中年想拎500萬出嚟炒股 你準備好市場新生態未？

近一年香港局勢持續不穩，有報道指，計劃移民海外嘅港人大增。但一講到要去異地重新發展，點都離唔開要講你個口袋要有幾多銀兩，想短時間搵到一大筆錢，除咗賭，好多人就聯想到炒股。連網討論區一個「同事人到中年攞五百萬出黎炒美股」帖文引起積臣嘅注意。

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簡單講下，呢位中年人，手持500萬現金，但又認為退休錢唔夠，移民嘅錢又唔夠，想將積蓄攞嚟炒股博一博。開post嗰位巴打無詳細交代佢同事係咩背景，有幾多年投資經驗，不過，喺持續量化寬鬆嘅年代，股票市場生態同上一代已經唔同了！

量化寬鬆年代 追逐成長科網股

自2008年起，美國量化寬鬆政策，令到資產價格飆升。今年全球各國均受到新冠肺炎大流行影響，經濟大受重創，於是各國都放水救經濟，以立投資董事總經理林少陽立上周喺《經濟日報》一個節目到表示，今年全球放水規模係2008年時嘅10倍。而全球最大對冲基金橋水（Bridgewater）創辦人達里奧（Ray Dalio）曾表示，現金係垃圾，喺通貨膨脹時期仍能保值或增值係較好嘅資產。所以你唔做資產配置，就好似蝕水係自己咁。

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你𠵱家手持500萬，睇落好多，但未來通脹蠶食你筆錢嘅速度會比以往更快。如果你退休時係無樓人士，500萬退休金要計埋租樓開支，更加會滴晒汗，因為你同我都知，過去12年，樓價同租金升得幾誇張。所以呢位中年人所擔心嘅唔係無道理。

升嘅點止樓市，股市都係一樣，過去科網股驚人升幅唔使積臣多講。而今年最深刻感受嘅係，當全球疫情仲未受控時、生活仲未正常化時，唔少股份竟然係不斷創新高，最明顯就係不受疫情影響嘅科網股，連未有盈利嘅公司都炒到貴一貴，例如美團點評 （03690） 。無他，因為市場資金太多，好易變成蜂擁去炒一個板塊，而且市場又預期疫情下企業會加快數碼轉型，會因此更利好科網公司嘅增長。

價值投資落後大市

中年人想炒股大賺一筆，唔係唔得，但如果留係20年前思維，就好大鑊。因為量化寬鬆時代，資金炒作增長股，而增長最快速，無疑係科網股，而價值投資股份就不斷落後。價值投資代表人物巴菲特無人唔識啩，佢嘅投資旗艦巴郡近年股價表現愈來愈落後大市，從下圖可見從2009年開始嘅累積回報都已經跑輸標普500指數，更遑論科網股代表納指100指數。

▲ 綠綫是納指100，紫綫是標普500指數，可見巴郡跑輸以上兩者。

再睇下價值股代表Vanguard Value ETF（美︰VTV），自2009年表現係跑輸增長股代表Vanguard Growth ETF（美︰VUG），而個差距喺近幾年更明顯。

▲ Vanguard Value ETF跑贏Vanguard Growth ETF。

打算係疫情撈底價值投資股，博疫情後大翻身？首先無人預測到今次疫情幾時先完，你都估唔到香港爆發第三波疫情吧，而且單日確診個案比之前一輪更多。第二，當價值投資股份喺疫情後大翻身，科網股已經升到飛天了，追唔返㗎啦。

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市場生態已不同

積臣見唔少中年人，仲喺度講緊2008年金融海嘯嗰批嘅股王，例如滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、中國人壽 （02628） 等，會講下騰訊 （00700） 已經算叻，佢哋以前炒呢批舊經濟股的確可以賺唔少，但如果近幾年先買呢啲舊經濟股，只會跑輸大市（見下圖）。

▲ 匯豐、中移動、中國人壽回報跑輸恒指。

社會已進入新紀元，而未來繼續係科技改變世界嘅時代，例如人工智能、大數據、5G相關、雲計算等等會繼續受捧，資金會更為集中炒作某些板塊，而且佢哋嘅業務亦唔會好似舊經濟股咁容易理解。

加上，由於低利率環境，借錢成本低，唔少投資者會利用槓桿炒股，但當一去槓桿化、投資者散水，市場會變得更為波動，正如2月底至3月時美股嗰種要錢唔要貨、一日數次熔斷嘅情況，嚇到唔少人鼻哥窿都無肉，呢種情況喺未來可能亦唔係新鮮事了！

最後，積臣想請問呢位中年人，準備好去接受股票市場生態已經改變嘅事實了嗎？如果呢500萬輸咗一半，又有無諗過退休同移民計劃又會點呢？

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。