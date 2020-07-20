▲ 【中芯國際】中芯比茅台更珍貴 首先要過呢一關

中芯國際（00981）H股股價，於中芯國際Ａ股（滬：688981）於科創板正式上市後便急插；中芯國際H股股價由高位44.8元，急回至今日的28.2元；之，中芯國際A股股價則表現亮麗，首日上比招股價高2倍，報82.93元人民幣，今日略回至79.17元人民幣，A股股價比H股有大幅溢價。

有券商相信，中芯H股股價最終會追上A股，更形容，中芯A股比A股「股王」貴州茅台（滬：600519）更珍貴。

國信證券：中芯估值或能超越龍頭台積電

國信證券周四發表題為《中芯國際比貴州茅台更珍貴》的報告，指中國800年前已經有茅台，但中國奮鬥到今時今日才有中芯14nm先進制程，中芯絕對是稀有資產，不能參考國際半導體廠代工估值，而估值超越龍頭台積電亦是有可能。

國信證券又指，由於AH投資者愈趨相同，AH股價也會趨同，港股股價將會向科創板股價看齊，總市值可以提升至6,500億元人民幣。

中芯超越台積電非沒可能 首先要扭虧為盈

值得留意的是，雖然中芯國際在其A股上市前股價被炒高，但回到其業務基本面，市場一直關注其晶片技術比對手落後。

台積電主要量產7nm晶片，近日更有指2nm晶片取得突破；反之，中芯成熟的28nm及14nm制程晶片，其實收入佔比極少，今年第一季收入分別僅佔6.5%及1.3%。

如果中芯未能在其業務交出成績，恐怕對估值基本面，以至其股價表現都會產生負面影響。莫說Ｈ股會有力追上A股，A股表現會否受累也難言。