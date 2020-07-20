【儲錢方法】收入減少都要儲錢！經濟唔好疫市下儲錢要做好5件事

▲ 【疫市理財】收入減少都要儲錢？疫市下儲錢要做好5件事 - 香港經濟日報

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，防疫措施再次收緊，不少行業經營方式受限，影響打工仔的收入。經濟環境轉差，打工仔若擔心飯碗隨時不保，就要及早準備好應急開支。收入大減下，儲錢變得更困難，有專家建議可用以下方法堅持儲錢。

美國理財產品比較平台NerdWallet的博客指出，在經濟危機下堅持儲錢的習慣，讓你能夠更快在經濟困難中復原。他認為，在疫市下要堅持儲錢，要注意以下這5點。

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1. 減少生活開支

收入減少下，應盡量減少每月生活開支，以及不必要的支出。基本的生活開支可從每月的租金、水費、電費及日常用品着手，而除了娛樂、消費及其他不必要的開支外，亦要重新界定「不必要」開支，例如是尋找方法延遲繳交每月必繳的帳單。以信用卡卡數為例，最好當然是每月能繳清，但如果該月份入不敷支，你也可考慮先還最低還款額，應付當月的需要，當經濟狀況好轉時，才還清卡數，以免繳付過多利息。此外，你也可考慮試着與業主商量，能否因應情況酌量減租，或是延遲交租等。

2. 調整儲蓄目標及方法

不少專家均會建議人們要有最少3個月至6個月生活開支的應急資金，但每人的情況均有不同，如果目標設定得過高，或會減低儲蓄的動力，因此要因應個人的經濟狀況，調整儲蓄目標。

儲蓄方法亦可能需要改變，可以由每月固定的儲蓄金額，改為將每月收入減去開支剩下的金額儲起。不必在意儲蓄的金額比以往少，就如Sage Financial Solutions的創辦人兼執行董事Saundra Davis曾經說過，養成儲錢的習慣遠比儲蓄的金額重要。

3.選用高存款年利率的銀行帳戶

無論在任何時候，選用高存款年利率的銀行帳戶，都能讓你的儲蓄計劃事半功倍。低息環境下，本港活期存款年利率近乎零，不過，存戶亦可透過參與銀行的零存整付計劃及轉用出糧戶口等方式，獲得較高的存款年利率。

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4. 要有計劃地動用儲蓄

若你有需要動用應急儲備，應在提取時估算所需的金額，並設定預留的最低金額。當使用應急儲備時，要密切留意支出的狀況，並在經濟環境許可時，重新定立應急儲備的儲蓄計劃。

此外，美國財務規劃師Kelley Long認為，不少人的儲蓄目標或會過於進取，導致所制定預算不足以支付生活開支。她提醒，在經濟危機下，我們有時候只能考慮短期的情況，而難以顧慮長遠目標。因此，面對經濟困難時，應先着力解決當前的問題，必要時更要考慮降低長遠的理財目標。

5. 別頻繁地提取儲蓄

Kelley Long指，每人對於帳戶的結餘有不同感受，部分人或會因為帳戶結餘太少而感到不安全。當你從帳戶提取儲蓄時，應注意你提款的頻率會否過高，並在不知不覺間使用太多金錢，影響你對財務狀況的信心。



責任編輯：李瑩

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