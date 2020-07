▲ 【外賣美食】加熱就食得!推介5大網購即食餸菜包

新冠肺炎確診個案持續增加,政府呼籲市民留家抗疫,食肆亦實行「晚6朝5禁堂食」的規定。唔想日日買外賣,又想輕輕鬆鬆三餸一湯?現時不少店鋪及食肆推出即食餸包,只需要翻熱即可食用!

銀杏士多

銀杏館是香港的知名社企,除了有餐廳之外,亦設銀杏士多售買各式食品、健康小食及懷舊小品。銀杏士多供應多款即食餸包,包括豉香肉扣茶樹菇梅菜、紅酒燴牛肋條、咖喱雞、沙爹串燒及鹵香汁煮鴨髀等,收費由28元起。此外,於銀杏士多購物滿指定金額會送不同食品,如購物滿400元會送香脆一口炸蝦餅;滿500元送2款餸包;買滿600元送3款餸包;滿800元即送2餸1湯。

購買網站

運送方式:分店自取/不送上門,可於樓下交收

免運費門檻:消費滿400元以上

幸福滋味

幸福滋味的冷凍即食餸包由「鼎爺私房菜」監製,每盒都經真空冷凍處理,只要簡單加熱即可食用。幸福方便餐供應的菜式主要是中菜,如南乳花生燜豬手、阿爺東坡肉、古法梅菜扣肉、阿爺蒸肉餅及三菌螺頭燉烏雞湯等,價錢由58元起。

由即日起至7月31日,購買阿爺靚湯、即食餸包、懷舊零食系列產品滿350元,在結帳時輸入優惠碼「home07」,即可扣減50元。

購買網站

運送方式:順豐直送上門

免運費門檻:因疫情關係推出免運費優惠(之前購物滿399元才享免運費)

Chumplus

除了中菜之外,Chumplus即食餸包更供應不同國家的美食,如雜香草蜜糖豬仔脾、鹵水東坡肉、印度咖哩牛腩及台式肉燥等,售價由31元起。此外,Chumplus更提供不少特色美食,如九轉豬大腸、西班牙黃油春雞釀糯米及豉椒鵝腸。除了官網之外,亦可於UberEats購買Chumplus的即食餸包。

購買網站/UberEats

運送方式:自取/直送上門

免運費門檻:購物滿200元可選自取;而免運金錢視乎地區而定,觀塘商貿工業區購物滿300元可免運

Fresh To Go

Fresh To Go提供多款餸菜包,讓繁忙都市人毋須親自買菜。此外,Fresh To Go亦有提供不同即食餸包,如日本蘋果咖喱雞、柱侯蘿蔔燜牛筋腩、鹽焗三黃雞、沙嗲粉絲蟹煲及元朗自家漁場凍烏頭等,售價由58元起。需要注意,Fresh To Go設有350元的最低消費,但免香港、九龍及新界區運費,而馬灣、愉景灣、東涌 、機場、博覽館、迪士尼則要收取80至150元不等的運費。

購買網站

運送方式:直送上門

暖心堂

大部分即食餸包都需要冷凍儲存,而暖心堂則提供常溫即食餸包。不過,暖心堂即食餸包的選擇較少,其中包括黑椒牛面肉、糖醋豬軟骨、粟米肉粒、咖哩雞及紅螺片猴頭菇無花果蓮子湯等,售價由39.9元起。暖心堂主打無添加味精、色素、防腐劑,常溫即食餸包毋須冷藏,更可於室溫存放1年。同時,買指定常溫即食餸包1件,即享1個韓國不倒翁即食飯,如此與推。

購買網站

運送方式:順豐站、順豐服務中心、順便智能櫃、順豐服務點、順豐速運

免運費門檻:購物滿200元,可免順豐站、順豐服務中心、順便智能櫃、順豐服務點運費;購物滿500元,免費順豐速運送上門

