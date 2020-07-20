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【網上投保】立橋人壽推網上投保平台 可網上投保自願醫保、儲蓄保等產品

退休及生活保障 15:20 2020/07/20

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立橋人壽宣布推出網上投保平台「Link 2 Shop」，可透過手機隨時隨地制訂個人保障方案，涵蓋人壽、危疾、醫療及短期儲蓄計劃。

Link 2 Shop可讓客戶在網上一站式完成整個投保程序，包括即時報價、遞交申請及支付保費，並提供網上售後服務。首階段推出三項保障計劃，包括綜合人壽、危疾及意外三大保障之「立智保」、「立安心自願醫保計劃系列」及「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2」。

平台提供三項保障計劃

「立智保」是特別為網上投保平台而開發，集人壽、危疾及意外保障於一身。客戶可按自己的個人需要在這三項保障選擇適切的保障額， 由10萬至400萬元，可以低至每日0.9港元之保費，享有高達100萬元人壽保障。客戶可自由選配「危疾附加保障」以及「意外附加保障」，「危疾附加保障」涵蓋62種常見嚴重疾病。

「立安心自願醫保計劃系列」提供標準計劃及三項靈活計劃。購買自願醫保可享有每年扣稅額最高8,000元。

立橋人壽指，目前市場環境對儲蓄期短、保證回報高的計劃需求殷切，故特意推出「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2」。投保人只需繳付2年保費，便可於第5年期滿日獲得保證期滿利益，平均每年保證回報率為3.27%。

另外，客戶於9月30日前成功網上投保「立智保」或「立安心自願醫保計劃系列」，可享有首年保費7折及「立安心自願醫保計劃系列」兼享第二年保費8折優惠。

立橋未來行傳統、網上雙綫發展

立橋人壽行政總裁李滿能表示，新冠肺炎疫情改變了大眾的生活及消費模式，擴闊數碼網絡在生活上的應用，加上近年保險科技的發展，使消費者更接受在網上投保保險產品。「未來立橋人壽將以『傳統中介人渠道』及『網上投保』雙綫並行」，令各階層人士均可以選擇適切的投保渠道，獲得具效率及更靈活之個人自主保險方案。

 

責任編輯︰陳啟昌

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欄名 : 保險百科

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