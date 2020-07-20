  • 30°C
香港時間 : 2020720日 (一) 19:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

退休醫生回憶沙士 心痛老人孤獨面對死亡 退休後最錯無做呢樣嘢

退休及生活保障 19:00 2020/07/20

分享：

香港爆發新冠肺炎第三波疫情，今次連老人院都爆發疫情。葛量洪醫院紓緩醫學部榮譽顧問醫生沈茂光回憶，當年沙士期間，許多末期病人患上肺炎，以為是沙士被隔離，最後在沒有人探望、沒有人安慰下離去。「有幾十個這樣的病人孤獨地去世了，到今天我也覺得難以接受。」

長者未能見家人最後一面

今年64歲沈茂光醫生表示，2003年發生沙士的時候，「那時候沒有快速測試，只是用傳統抽血驗冠狀病毒抗體，兩周後再抽血如果抗體升4倍，就表示中了沙士。」但那時候末期病人許多時都有肺炎現象，一有肺炎就會被隔離，那時候無論家人、醫生、護士都不會隨便進入隔離病房安慰病人。

「當時我在南朗醫院工作，每日都有一、兩個末期病人送去隔離病房。家人只能和病人講電話，而許多時候病人患上肺炎等不及檢測結果，一周後就過身了，最後很多證明不是沙士。」沈醫生指對末期病人來說，死亡前的時間是最珍貴的，有甚麼願望想達成，家人的多加陪伴也很重要，但因為沙士、因為肺炎要隔離，全部都不能做，結果缺乏家人、靈性上的支持，許多末期病人都孤獨地離開，沈醫生覺得很難接受，與紓緩醫學的概念完全相反。

退休致力推廣預設醫療指示

他退休後，致力幫香港老年學會，推廣長者簽署預設醫療指示（如不入醫院在安老院過身、不做心肺復甦、不插喉、不插胃喉餵食等）一樣，有些長者可能有猶豫不會簽的，或者家人愛錫父母反對，沈醫生也會尊重，而且不簽也是一個教育過程，讓長者知道可以選擇。「我自己也想不到這預設醫療指示，對長者來說那麼重要。很多長者簽完如釋重負，多謝醫生護士社工。雖然知道未必可以實行得到（因為未立法，救護員仍然會做心肺復甦），但已盡了自己責任。」

沈茂光出席葛量洪醫院非癌症病人紓緩治療記者會。

無買醫療保險是錯誤決定

退休首要是有樓可住，這方面沈醫生早已供完樓，之前還買了單位給父母居住，但最後竟然蝕了幾十萬元離場。「因為爸爸媽媽過身後，心情欠佳，所以就蝕讓，連我個仔都話，無見過人買樓會蝕，所以我們經常教病人家屬，喪親後不要立即做重要的決定，通常都會錯的。」

至於股票，沈醫生自言買甚麼蝕甚麼。「就好像買滙豐，由百幾蚊跌到現在只有幾十蚊。」但他有買銀行年金，供3年或5年，拿到99歲，他相信這些積蓄足夠養老。「其實錢不是愈多愈好，夠用就好，不然會成為錢的奴隸。我有和兩個銀行經理討論，但他們反對。」

若說到為退休籌謀，沈醫生最失策是無買醫療保險。「我在公立醫院工作，為何要幫襯私家醫院呢？這是我以前的想法，但始終waiting time太長，我有白內障也無理由打尖，所以都是要找私家醫生做手術。」

雖然已退休，但他仍然覺得香港的醫療水平，雖不像美國尖端，但無論公立或私家醫院，水平及設備已屬高班，對大部分人來說已足夠。「不是個個都需要尖端的醫療，而且如果公立醫院服務不好，那窮人怎辦呢？所以我們努力做到有足夠的水平。」

他退休後，認為無買醫療保險是錯誤決定。

（節錄）

【全文︰】退休醫生回憶沙士 最心痛病人要孤獨面對死亡】（收費文章）

======

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

撰文 : 何小雲

欄名 : 退休理財

相關文章

怎樣選購醫療保險？
2020/06/22
怎樣選購醫療保險？

最新專欄文章 更多

【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　打工仔或要改寫4大退休理財的守則
2020/07/13
【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　打工仔或要改寫4大退休理財的守則
【財務自由】28歲程式員提早退休 靠被動收入旅居日本 係點做到？
2020/07/08
【財務自由】28歲程式員提早退休 靠被動收入旅居日本 係點做到？
【自製長糧】退休後點生活　護士長話你知退休後投資什麼食長糧
2020/06/17
【自製長糧】退休後點生活　護士長話你知退休後投資什麼食長糧
【退休規劃】疫情挑戰「FIRE」運動　堅持5個策略 邁向財務自由
2020/06/16
【退休規劃】疫情挑戰「FIRE」運動　堅持5個策略 邁向財務自由
【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣
2020/06/12
【財務自由】盡早財務自由　要培養這4個習慣
財富及退休規劃 疫情 退休 沙士 新冠肺炎疫情 醫療保險

下一篇文章

【失業率】本港失業率達6.2%　創15年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
10隻可扣稅延期年金計劃比較
10隻可扣稅延期年金計劃比較
【核酸檢測比較】邊種測試最快？ 5 種新冠肺炎檢測一覽（附表格比較）
【核酸檢測比較】邊種測試最快？ 5 種新冠肺炎檢測一覽（附表格比較）