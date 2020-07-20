退休醫生回憶沙士 心痛老人孤獨面對死亡 退休後最錯無做呢樣嘢

香港爆發新冠肺炎第三波疫情，今次連老人院都爆發疫情。葛量洪醫院紓緩醫學部榮譽顧問醫生沈茂光回憶，當年沙士期間，許多末期病人患上肺炎，以為是沙士被隔離，最後在沒有人探望、沒有人安慰下離去。「有幾十個這樣的病人孤獨地去世了，到今天我也覺得難以接受。」

長者未能見家人最後一面

今年64歲沈茂光醫生表示，2003年發生沙士的時候，「那時候沒有快速測試，只是用傳統抽血驗冠狀病毒抗體，兩周後再抽血如果抗體升4倍，就表示中了沙士。」但那時候末期病人許多時都有肺炎現象，一有肺炎就會被隔離，那時候無論家人、醫生、護士都不會隨便進入隔離病房安慰病人。

「當時我在南朗醫院工作，每日都有一、兩個末期病人送去隔離病房。家人只能和病人講電話，而許多時候病人患上肺炎等不及檢測結果，一周後就過身了，最後很多證明不是沙士。」沈醫生指對末期病人來說，死亡前的時間是最珍貴的，有甚麼願望想達成，家人的多加陪伴也很重要，但因為沙士、因為肺炎要隔離，全部都不能做，結果缺乏家人、靈性上的支持，許多末期病人都孤獨地離開，沈醫生覺得很難接受，與紓緩醫學的概念完全相反。

退休致力推廣預設醫療指示

他退休後，致力幫香港老年學會，推廣長者簽署預設醫療指示（如不入醫院在安老院過身、不做心肺復甦、不插喉、不插胃喉餵食等）一樣，有些長者可能有猶豫不會簽的，或者家人愛錫父母反對，沈醫生也會尊重，而且不簽也是一個教育過程，讓長者知道可以選擇。「我自己也想不到這預設醫療指示，對長者來說那麼重要。很多長者簽完如釋重負，多謝醫生護士社工。雖然知道未必可以實行得到（因為未立法，救護員仍然會做心肺復甦），但已盡了自己責任。」

▲ 沈茂光出席葛量洪醫院非癌症病人紓緩治療記者會。

無買醫療保險是錯誤決定

退休首要是有樓可住，這方面沈醫生早已供完樓，之前還買了單位給父母居住，但最後竟然蝕了幾十萬元離場。「因為爸爸媽媽過身後，心情欠佳，所以就蝕讓，連我個仔都話，無見過人買樓會蝕，所以我們經常教病人家屬，喪親後不要立即做重要的決定，通常都會錯的。」

至於股票，沈醫生自言買甚麼蝕甚麼。「就好像買滙豐，由百幾蚊跌到現在只有幾十蚊。」但他有買銀行年金，供3年或5年，拿到99歲，他相信這些積蓄足夠養老。「其實錢不是愈多愈好，夠用就好，不然會成為錢的奴隸。我有和兩個銀行經理討論，但他們反對。」

若說到為退休籌謀，沈醫生最失策是無買醫療保險。「我在公立醫院工作，為何要幫襯私家醫院呢？這是我以前的想法，但始終waiting time太長，我有白內障也無理由打尖，所以都是要找私家醫生做手術。」

雖然已退休，但他仍然覺得香港的醫療水平，雖不像美國尖端，但無論公立或私家醫院，水平及設備已屬高班，對大部分人來說已足夠。「不是個個都需要尖端的醫療，而且如果公立醫院服務不好，那窮人怎辦呢？所以我們努力做到有足夠的水平。」

▲ 他退休後，認為無買醫療保險是錯誤決定。

（節錄）

【全文︰】退休醫生回憶沙士 最心痛病人要孤獨面對死亡】（收費文章）

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