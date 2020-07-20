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【移民台灣】今年首半年逾3000港人獲居留許可 較去年同期增逾1倍

亞洲 14:00 2020/07/20

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【移民台灣】今年首半年逾3000港人獲居留許可 較去年同期增逾1倍 -

本港局勢不穩，港人移民海外的意欲增，台灣是港人熱門的移民選擇之一。據當地內政部移民署最新數字，今年首半年有3161名港人獲台灣居留許可，較去年同期的1464人，增逾1倍。

【延伸閱讀】【移民台灣】去年港澳人士設籍台灣創新高 兩大城市最受歡迎

據台灣內政部移民署最新數字，今年首半年3161港人獲批台灣居留許可，較去年同期的1464人，增逾110%。今年前3個月，香港居民取得台灣居留許可人數，每月維持在600人以上，而4月至6月則維持每月約400人。而定居台灣的港人，截至今年6月，有722名港人獲定居許可；較去年同期的605名港人，亦有明顯增長。

近年港人移居台灣的人數有逐年增加的迹象，據內政部移民署數據，2016年至2019年間，平均每年均有逾4000名港人獲台灣居留許可，去年更飆升至5858人。移民署指，台灣輕鬆的生活步調、生活壓力少、風景與人情味都是吸引港人移居的因素。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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