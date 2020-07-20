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【人民幣定期存款】定存一年2.2厘  中國經濟恢復j較快人民幣值搏

收息攻略 11:41 2020/07/20

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新冠肺炎疫情重創全球經濟，市場憧憬中國的經濟恢復較快。專家普遍料內地最壞情況已成過去，利好人幣止跌喘穩。而人民幣定期存款息率亦比其他貨幣高息。

比較一年存期的人民幣定期存款年息率，最高息的是招商永隆的2.2厘，入場費是10萬元人民幣；而入場費稍低，亦有不錯的息率的是交銀香港，存1萬元人民幣有2.1厘。

最牛估4%潛在漲幅

現時市場對人幣最牛預測是高盛，外電指高盛全球外滙、利率及新興市場策略主管Zach Pandl預測，在未來12個月人幣可能升至6.7，較現滙呈4%潛在漲幅。

不過，星展香港高級經濟師周洪禮說，受中美博奕及全球疫情甚反覆，對人幣能否急升較有保留。在岸價將拾級向上，今年第三季料為7.08，年底目標為7.06。明年第二季將重上7算，報6.98；明年底高見6.9，主因是內地為首個疫後重啟經濟的大國。

澳新銀行料明年中在岸價見6.9，明年底為6.8。周洪禮補充，在低息的大環境下，人幣資產被視為避險之選，一年定存的滙息總回報或逾3厘。

東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥料，人幣暫不會失守7.2，中短期內介乎6.95乎到7.05上落，相信同業毋須逆市鬥高息吸存。

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撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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