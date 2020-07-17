Netflix燒腦德國神劇《闇》　3個關鍵詞有助明白因果迴圈

▲ 被全球劇迷譽為史上最燒腦人物關係的科幻神劇《闇》，是Netflix第一部德語原創劇集，以4K拍攝，主要於柏林取景。

疫情來到第三波，戲院又關門一星期，今年外遊夢碎，留家閉關煲劇既是最kill time又安全的抗疫節目，也是讓精神放風、讓眼睛去旅行的最低成本「出遊」。睇慣日韓台英美劇的故事套路和當地風景，不如轉轉口味，趁最終章第3季剛在上月底上架，一次過煲全套Netflix人氣德國神劇《闇》（Dark），複雜時空穿越的燒腦劇情，除了盡現德國人的精準務實民族特性，亦讓自己暫忘比戲劇世界更悖謬暗黑的現實。

被全球劇迷譽為史上最燒腦人物關係的科幻神劇《闇》，是Netflix第一部德語原創劇集，以4K拍攝，主要於柏林取景。劇情橫跨N個時空、牽涉幾代人，劇本龐雜縝緻得密不透風滴水不漏，令人懷疑編劇是有一部超級電腦幫手寫劇本，而觀眾追看是需畫人物關係圖、寫筆記才能跟得上，教人對德國劇集另眼相看。

美國著名影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）早前舉行「史上最強Netflix劇集選舉」，吸引全球超過250萬人投票，登上冠軍的就是2017年開播的《闇》，擊敗了《紙房子》、《怪奇物語》、《黑鏡》等超人氣熱門作品。

▲ 獲頒「史上最強Netflix劇集」的《闇》，講述Jonas的父親自殺、Mikkel失蹤，使他掉入穿越的迴圈——發現自己的出生竟是一個無法終結的loop。

故事設定在一個虛構德國小鎮溫登（Winden），2019年時多名孩童青年相繼失蹤，全鎮市民人心惶惶，促使4個相關家庭及警察不顧一切地尋找答案，慢慢揭露鎮上更多陰暗面，包括某個出人意表且綿延四代的驚天秘密。

有人說《闇》猶如成人版《怪奇物語》，其實更像畢彼特多年前主演的電影《十二猴》（12 Monkeys），劇情以時空旅行、時間迴圈以至悖論作主軌，並昇華至更高層次。昨日因今日果，又在另一時空倒果為因，加上同一角色由不同演員在不同年代同場演繹，幾個時空不同的「我」同框，人物關係糾結得連環緊扣，宿命論濃得化不開，豈止一句語帶雙關的「貴圈真亂」能概括《闇》？

現道出3個關鍵詞弄清幾個基本概念，一場奇幻時空穿越隨時由你展開。

▲ Michael留給Jonas的遺書，揭示他就是失蹤的Mikkel，令Jonas禁不住深入神秘洞穴查探，開展了時間迴圈。

１：開始就是結束．結束就是開始

第1季主要發生在2019年，故事綫擴展到1986年和1953年及2052年；第2季則發生在第1季後幾個月，分別描繪在2020年、1987年和1954年的初始故事，並同時延續2053年的未來故事綫，並新增了1921年的第5條故事綫；第3季又多出幾個平行時空。當中均隱藏一個神奇數字：33，每次時空穿越都是相距33年，創作人似有意透過本劇探討德國著名哲學家尼采提過的「永恆輪迴」概念。

劇集不斷嘗試利用「33年」來穿鑿附會，嘗試用時間悖論、不同聖經故事、科學理論、哲學問題、莊周夢蝶、蝴蝶效應等，尋找事情的起因和影響，從而帶出「開始就是結束，結束就是開始」、「有多少陽光就有多少黑暗」、「問題不是如何辦到，而是你何時動手」等主題意義，不斷在過去現在未來的三維空間探索。

H.G. Tannhaus於第3季第3集曾說過：「死人永遠不會真的死亡，也許他們現在不在這裏，但所有一切活過的，會永遠繼續活下去。」完全點出時間悖論的真諦，亦即德文「Der Anfang ist das Ende」，意指開始就是結束。

▲ 黑雨䄛神秘人的出現，可會是黃雨䄛Jonas的分身？

2：人物關係亂中有愛

造成這個無間時間悖論及迴圈，全因當地核電廠地下洞穴存在一個蟲洞，再加上時空機、上帝粒子、闇物質、《穿越時間》書籍等，都能使幾位主角於3季中穿越時空，企圖改變過去及未來。如青年人Jonas和Martha，以至身為父母的Claudia、Ulrich及Tannhaus的出發點，都是為了救助身邊的人，希望透過違背上帝旨意，克服死亡這個不可逆的狀態。而Jonas的父親自殺、Mikkel失蹤，使他掉入穿越的迴圈——發現自己的出生竟是一個無法終結的loop。假如Mikkel沒有被送回過去，就不會出現現在的自己，他的存在就是建立在別人的傷痛之上。

劇中人卻聰明反被聰明誤，反而創造更多人倫悲劇，像是你的女朋友其實是你的姑媽（Jonas與Martha）、你的女兒其實是你的媽媽（Elisabeth與Charlotte）、你的曾祖父其實是你外父（Bartosz與Silja）、你的兒子其實是你曾曾祖父（Jonas與兔唇男子三人組）等，簡直剪不斷理還亂！

▲ Adam/Jonas擁有闇暗物質後，跑到20年代成立教派：西蒙多組織，為溫登居民的終極命運戰鬥，在過去煉出自己心儀的未來。

3：凡事皆有關聯

正如第1季開首，自殺父親留給Jonas的遺書所言：「凡事皆有關聯，人為了生存而說謊，掩飾真相壓抑真相；我們試着遺忘直到再也忘不了為止，我們在黑暗中徘徊……」加上劇情牽涉的宗教哲學、符號學，讓故事不流於單純的時空穿梭；既有亞當與夏娃、光與影、生與死的對照，解構出一套前所未見的宿命論。

Jonas一路走來，以為自己有自由意志，可是從來都沒有。所謂回到過去，或是飛到未來去改變起因和結果，都不過是走向最終既定現實的道路。你以為在改變世界，事實卻只不過是依照世界軌跡來走。誤以為世界都圍着自己轉，其實自己正在成全別人的人生；以為自己終有天會變成惡魔，原來是默默守護別人的天使。誰是故事真正主人翁？未到世界末日最後一刻也未揭盅，這卻有點反宿命論意味。

《闇》能成為神劇在於全3季貫徹「凡事皆有關聯」的奧義，觀眾還是希望Jonas/Adam能讓一切悲劇輪迴告終。

▲ 劇中多位青年、孩童接連失蹤，暗藏一個時空穿越的神秘實驗。

Info

《闇》全3季已於Netflix上架