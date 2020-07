美國饒舌歌手Post Malone製造男人的浪漫　南法Rose Wine陪你過夏日

▲ Post Malone向大家展示,男人的浪漫可以是飲Rose。

粉紅色?男人怎會啱啊?但如果是澳洲性感天后Kylie Minogue推出的Rose酒又如何呢?又或者美國年紀輕輕的饒舌歌手Post Malone也來湊熱鬧的Maison No.9呢?粉紅色不是女士專利,連 Post Malone也大呼:「Rose is for when you want to get a little fancy.」

Post Malone的男人浪漫

男士不飲Rose?錯!Post Malone在推出自家Rose新聞稿上,就說:「當你需要一點浪漫,玫瑰紅酒正好派上用場。」男人的浪漫並不是只有豆腐火腩飯,Rose Wine也可以,尤其夏天正是perfect timing,尤其在限聚令、在太陽下透透氣的時候,更加是去野餐、海灘必備。

Post Malone這枝名為Maison No.9的Rose,是引伸自他最喜歡的塔羅牌——Nine of Swords(寶劍九號)。他一早已有推出Rose的念頭,有一晚與兩位拍檔閒談間便達成協議,幾天後已飛去著名的玫瑰紅酒產區——普羅旺斯視察了。

結果品試了超過50款Rose後,選出了以45% Grenache Noir、25% Cinsault、15% Syrah及15% Merlot混合釀製的玫瑰紅酒作為自家風格。據悉有成熟菠蘿、梨子、士多啤梨等風味,而且一開瓶,令你即時聯想到法國的甜品。

6月中推出時,售21.99美元(約170港元)的Maison No.9 Rose,只是兩天便已售出5萬瓶,沽清了第一批存貨。

Maison No.9 Rose現正在美國發售,可嘗試登入官網https://maison9wine.com/訂購。

▲ Maison No.9 Rose有3款容量可選擇:標準瓶750毫升、1.5公升及3公升。(官網圖片)

天后Kylie以Rose打頭陣

可能有人會問,天后懂酒嗎?據Kylie Minogue今次生意上的合伙人——Benchmark Drinks的Paul Schaafsma表示,Kylie有精準的味蕾,知道自己想要怎樣的Rose。「我不喜歡葡萄酒裏的糖份,這是我第一樣要剔除的。我喜歡酒有層次,但太沉重就不成了。同樣,淡而無味也不是我杯茶,酒必須有酒體,如果有些意料之外的風味,就更吸引了。」

▲ Kylie Minogue花了兩年時間去品試、選瓶,才推出這自家的Kylie Minogue Rose。(Kylie IG圖片)

今次Kylie葡萄酒系列的頭炮(紅白酒陸續有來),是來自法國南部的Vin de France Rose,根據法例規定,用了最少兩款的葡萄釀製——80% Carignan及20% Cabernet Sauvignon,據官方網頁的描述:有夏天白花、莓果的芳香,清新口感、果味收結。

可惜現時只在英國的Tesco及愛爾蘭有售(遲些澳洲也有),不知香港的Tesco會否在可見的將來引入呢?因為只是賣9英鎊,一百蚊港元也不用。

▲ Rose只是Kylie自家品牌的第一炮,遲些還有南法的白酒、紅酒,以及她家鄉澳洲的Chardonnay。(Kylie IG圖片)

因畢彼特及安祖蓮娜之名

但要數由名人打造著名的Rose,非這Chateau Miraval莫屬,因為是由荷里活巨星畢彼特及安祖蓮娜祖莉於2012年,與法國Rhone區著名的釀酒家族Perrin共同構建的得意之作,雖然兩人已離婚,據說仍共同持有。

▲ Chateau Miraval(2018, $129, GDV Fine Wines)用Cinsault、Grenache、Syrah及Rolle 4款葡萄釀製,充斥紅莓、士多啤梨及車厘子等風味。(酒莊提供)