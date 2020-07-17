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美國饒舌歌手Post Malone製造男人的浪漫　南法Rose Wine陪你過夏日

博客 19:49 2020/07/17

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Post Malone向大家展示，男人的浪漫可以是飲Rose。

粉紅色？男人怎會啱啊？但如果是澳洲性感天后Kylie Minogue推出的Rose酒又如何呢？又或者美國年紀輕輕的饒舌歌手Post Malone也來湊熱鬧的Maison No.9呢？粉紅色不是女士專利，連 Post Malone也大呼：「Rose is for when you want to get a little fancy．」

Post Malone的男人浪漫

男士不飲Rose？錯！Post Malone在推出自家Rose新聞稿上，就說：「當你需要一點浪漫，玫瑰紅酒正好派上用場。」男人的浪漫並不是只有豆腐火腩飯，Rose Wine也可以，尤其夏天正是perfect timing，尤其在限聚令、在太陽下透透氣的時候，更加是去野餐、海灘必備。

Post Malone這枝名為Maison No.9的Rose，是引伸自他最喜歡的塔羅牌——Nine of Swords（寶劍九號）。他一早已有推出Rose的念頭，有一晚與兩位拍檔閒談間便達成協議，幾天後已飛去著名的玫瑰紅酒產區——普羅旺斯視察了。

結果品試了超過50款Rose後，選出了以45% Grenache Noir、25% Cinsault、15% Syrah及15% Merlot混合釀製的玫瑰紅酒作為自家風格。據悉有成熟菠蘿、梨子、士多啤梨等風味，而且一開瓶，令你即時聯想到法國的甜品。

6月中推出時，售21.99美元（約170港元）的Maison No.9 Rose，只是兩天便已售出5萬瓶，沽清了第一批存貨。

Maison No.9 Rose現正在美國發售，可嘗試登入官網https://maison9wine.com/訂購。

Maison No.9 Rose有3款容量可選擇：標準瓶750毫升、1.5公升及3公升。（官網圖片）

天后Kylie以Rose打頭陣

可能有人會問，天后懂酒嗎？據Kylie Minogue今次生意上的合伙人——Benchmark Drinks的Paul Schaafsma表示，Kylie有精準的味蕾，知道自己想要怎樣的Rose。「我不喜歡葡萄酒裏的糖份，這是我第一樣要剔除的。我喜歡酒有層次，但太沉重就不成了。同樣，淡而無味也不是我杯茶，酒必須有酒體，如果有些意料之外的風味，就更吸引了。」

Kylie Minogue花了兩年時間去品試、選瓶，才推出這自家的Kylie Minogue Rose。（Kylie IG圖片）

今次Kylie葡萄酒系列的頭炮（紅白酒陸續有來），是來自法國南部的Vin de France Rose，根據法例規定，用了最少兩款的葡萄釀製——80% Carignan及20% Cabernet Sauvignon，據官方網頁的描述：有夏天白花、莓果的芳香，清新口感、果味收結。

可惜現時只在英國的Tesco及愛爾蘭有售（遲些澳洲也有），不知香港的Tesco會否在可見的將來引入呢？因為只是賣9英鎊，一百蚊港元也不用。

Rose只是Kylie自家品牌的第一炮，遲些還有南法的白酒、紅酒，以及她家鄉澳洲的Chardonnay。（Kylie IG圖片）

因畢彼特及安祖蓮娜之名

但要數由名人打造著名的Rose，非這Chateau Miraval莫屬，因為是由荷里活巨星畢彼特及安祖蓮娜祖莉於2012年，與法國Rhone區著名的釀酒家族Perrin共同構建的得意之作，雖然兩人已離婚，據說仍共同持有。

Chateau Miraval（2018, $129, GDV Fine Wines）用Cinsault、Grenache、Syrah及Rolle 4款葡萄釀製，充斥紅莓、士多啤梨及車厘子等風味。（酒莊提供）

 

撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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