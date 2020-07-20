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7-Eleven雀巢甜筒 $40/6支　 牛涮鍋外賣自取低至6折

消費錦囊 07:00 2020/07/20

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、7-Eleven雀巢甜筒 $40/6支

由7月17日早上7時起至7月21日，買任何雀巢甜筒$40／6支，平均$6.7一支！優惠只適用於香港店舖（瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站除外，詳情請參閱店內宣傳海報）。貨品數量有限，售完即止。

2、MouMouClub 牛涮鍋：外賣自取 低至6折

由7月17日起，牛涮鍋所有外賣有75折，4人餐、2人餐及牛肉時短鍋低至6折，4款肉類更有半價優惠，自攜餐具更可享額外95折優惠。

3、 大食代：晚市外賣自取 低至7折

由即日起至21日，每日下午5時起，現場外賣自取，即享低至7折優惠。另外，即日起至31日，經foodpanda訂外賣消費滿$100即享8折。

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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