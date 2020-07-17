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【核酸檢測比較】5 種測試邊個好？ 即看詳細優缺點（附醫院、醫務中心收費、時間比較）

退休及生活保障 18:03 2020/07/17

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本港爆發第三波新冠肺炎疫情，連日來錄得數十宗確診個案。澳門及廣東省宣布，港人入境須提交，核酸檢測陰性結果證明，而入境後亦須接受14天強制檢疫。現時有5種檢測新冠病毒的方法，

1.核糖核酸測試

核糖核酸測試是在媒體最常聽到的方法之，利用鼻咽胃管抽取鼻咽中的分泌物（如深喉唾液、鼻咽拭子等）。該測試以聚合酶連鎖反應（PCR） 技術為基礎，利用酵素將新冠病毒不斷複製放大，並藉由反轉錄聚合酶連鎖反應（RT-PCR）將病毒中的 RNA 轉化成 cDNA，讓病毒達致可檢測水平。當中 CT 值會反映病毒數量和活躍程度，CT 值越高，即體內病毒量越低。

需時︰1.5至3小時得出結果

優點︰即使只有少量病毒基因片段也能準確檢測

缺點：需時較其他方法久

採集深喉唾液樣本。

2.快速核糖核酸試劑

其原理與核糖核酸測試相近，不同之處會將提取病毒核酸及放大DNA的步驟，濃縮在獨立模組內。只需將樣本置入獨立模組，再放入檢測儀器分析即可。

需時︰約45分鐘得出結果。

優點︰即使只有少量病毒基因片段也能準確檢測；檢測時間較短

缺點：每次只能檢驗少量樣本

3.血液快速測試

又稱為抗體檢測。血液快速測試主要檢驗血液中的 IgM 和 IgG 抗體。若IgM 抗體呈陽性，代表檢測者近期或現正受感染；IgG 抗體呈陽性，則代表檢測者曾受感染。

需時︰約 15 分鐘得出結果

優點︰檢測時間快；適用於大規模篩查

缺點：準確度成疑，有機會出現假陰性等情況

4.抗原測試

屬於病理化驗的一種，抽取口鼻分泌物等樣本就能進行檢查。可利用鼻咽拭子、痰液，將樣本轉移至試劑。測試劑含有相應抗體，識別病毒抗原，如果有結合反應，就代表樣本中含有新型冠狀病毒。

需時︰約 15 分鐘得出結果

優點︰檢測時間快；適用於大規模篩查

缺點：準確度成疑

5.糞便檢測

對於不懂咯喉人士，一般會轉而採集糞便，例如兒童及嬰兒等年幼患者。先收集1至2克新鮮糞便，再進行RT-PCR核酸測試以獲得樣本結果。

需時︰約45分鐘得出結果

優點︰適用於幼童、無痛

缺點：準確度不高

醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較︰【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

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