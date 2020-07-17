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【外賣優惠】半島酒店都得外賣自取！酒店餐廳外賣套餐一覽

消費錦囊 18:34 2020/07/17

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【外賣優惠】半島酒店都得外賣自取！酒店餐廳外賣套餐一覽 -

新冠肺炎疫情持續，政府收緊防疫措施，食肆晚6朝5禁止堂食，只可外賣。除了一般食肆，不少酒店餐廳在疫情期間亦有提供外賣服務，將酒店美食帶回家。

【延伸閱讀】【外賣優惠】新地5個商場推外賣自取優惠　指定食肆低至5折

半島酒店

香港半島酒店推出外賣自取服務，讓客人外賣由半島米芝蓮星級廚藝團隊炮製的美食，選購兩瓶以上的半島名釀可獲贈精美禮品。自備紙袋提取餐點，可享有20元的餐飲禮遇。

優惠適用於星期一至星期日上午11時至下午2時30分及下午5時至9時

【查看菜單】

查詢及預訂：2696 6700／roomservicephk@peninsula.com

港島香格里拉大酒店

由即日起至7月26日，港島香格里拉大酒店龍蝦吧餐廳推出外賣自取「周日英式烤肉午餐」，安在家中也可享受具英國傳統風味的烤肉、英式血腸及約克郡布甸等，三道菜午餐連血腥瑪莉雞尾酒一瓶（250毫升）只需淨價每位598元。

客人需最少30分鐘前透過WhatsApp 9700 0647下單，並提供於港島香格里拉酒店正門及車道取貨服務。

【查看菜單】

【延伸閱讀】【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）

8度海逸酒店

8度海逸酒店酒店新增設外賣自取服務，下單後即煮即取，外賣午市套餐由88元起，每天中午12時至下午2時30分供應，自選餐單更可享外賣自取85折優惠。

【查看菜單】

查詢及預訂：8度海逸酒店

千禧新世界香港酒店

千禧新世界香港酒店推出外賣套餐服務，和風料理及粵式美食等應有盡有，午餐套餐低至130元起，訂購午餐需於早上10時30分前以電郵預訂，即可外送到指定地區或到酒店自取，消費500元以下需另付外送費用100元，消費滿500元享免費外送至尖沙咀區；消費滿1000元享免費外送至九龍站區及佐敦區。

此外，酒店亦有提供中西式晚市外賣套餐及單點菜式，晚餐套餐250元，需於晚上9時30分前以電郵預訂當天晚餐，並只限自取。

【查看午餐菜單】【查看晚餐菜單】

查詢及預訂： 2313 4222／
外賣午餐：lunchorder@newworldmillenniumhotel.com
外賣晚餐：dinnerorder@newworldmillenniumhotel.com

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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