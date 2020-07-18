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港人移民需時部署　料短期不會出現「走難式」移民潮

其他地區 10:00 2020/07/18

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港人移民部署3年或以上　料短期不會出現「走難式」移民潮

美聯移民顧問聯同美聯環球進行「英國放寬BNO後港人移民及海外置業意向調查」，了解最新移民形勢。調查顯示BNO最新方案公布後，逾7成持BNO的受訪者選擇英國為理想移民國，然而受訪者普遍傾向「移民又移居」。

【延伸閱讀】【港人移民】移民談何容易？港人熱門移民地樓價難負擔

持BNO想移民者 逾7成心儀英國

有關的調查由經絡按揭轉介於網上進行，成功收回近300份問卷。調查發現，高達56%受訪者持有BNO。而在這批持有BNO的受訪者當中，約56%表示，在英國公布最新BNO持有人安排後，其移民意慾有所增長。此外，在持有BNO又有移民意慾的受訪者當中，逾7成心儀英國為移民地點，亦分別有約3成屬意上周表示將延長港人簽證至5年的澳洲，以及地理位置較近香港的亞洲國家。傾向移民加拿大及美國的受訪者則分別佔約2成及1成。反映放寬BNO安排後，英國大比數拋離其他國家，成為港人最心儀的移民地點。

移民部署方面，附圖顯示54%受訪者表示，將於3至10年內離港移居海外，其次為欲於1至3年內移民的港人，約佔3成；而打算即時離開、於1年內及10年或之後移民的市民則佔最少，分別只佔個位數的百分比。此現象亦見於美聯移民顧問所收到的移民查詢數字。

港人移民傾向中長遠計劃

自BNO最新安排公布至今，真正落實申請移民的人士未見上升，可見港人觀望政策落實，普遍傾向作中長遠審慎部署。該公司估計主要原因是移居海外乃人生大事，須作周全準備，而且華人着重孝悌精神，如其家中長者欲留在港，他們一般傾向在離港前先為其作好相關安排，故較少港人能夠於短期內離港，預期香港短期將不會出現「走難式」移民潮。

如果配對上文提到的問卷調查，移民需時部署，所謂移民潮、移民賣樓急讓，可能更貼近是賣樓促銷噱頭。附表顯示，近10年移民數字已大幅減少，2018年則由谷底回升至7,600人。

 （節錄）

【原文：港人移民 部署3年或以上（收費文章）】

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撰文 : 唐榮

欄名 : 移民攻略

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