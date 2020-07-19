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【在家工作】孤獨感有份上榜！ 遙距工作普遍遇到的6大挑戰

職場 15:00 2020/07/19

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【在家工作】孤獨感有份上榜！ 遙距工作普遍遇到的6大挑戰

本港爆發第三波疫情，不少企業實施在家工作措施。遙距工作成為職場新常態，企業社交媒體管理服務供應商Buffer早前發表的《State of Remote Work》調查，訪問全球3,500位遙距工作者的看法。其中，98%受訪者希望未來可持續維持遙距工作，而97%受訪者表示會向其他人推薦遙距工作的好處。

工作協作與溝通、孤獨感成最大挑戰

調查指出，最獲認同的遙距工作優點，包括彈性工作時間與地點、免去上班的交通時間、增加與家人的相處時間等；而挑戰就包括工作協作與溝通、孤獨感、以及難以從工作中抽身等問題。

該機構指出，就協作與溝通所帶來的挑戰，雖然有不少科技工具去幫助遙距工作團隊進行更有效溝通，但從研究數據顯示，混合工作模式──即有部分人進行遙距工作，但其他人就繼續在辦公室以傳統方式運作──團隊的溝通問題將會持續，無法發揮科技應用的優點。

【原文︰遙距工作優點Vs挑戰】（收費文章）

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撰文 : 蕭寶玲

欄名 : 職場百科

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