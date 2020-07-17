▲ 【Home Office】HKTV在家工作指引惹熱議！WFH全靠員工自律？

香港爆發第3波疫情，但政府未實施公務員在家工作的安排，反而不少私人機構已經安排員工在家工作。香港電視（HKTV）更向員工提供100%「在家工作」計劃，惟公司定下的規定非常嚴謹，更引來不少網民熱烈討論。

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香港電視（HKTV）規定如下：

1. 「在家工作」當日（全日）：絕對不能離家出外，即使是散步、用膳、購物也不可以，更加不可以外出與朋友飯聚、行街、行山、娛樂及消遣活動如戲院睇戲、商場購物等。 2. 星期六、日及公眾假期：只可外出購買必需品，亦不可外出與朋友飯聚、行街、行山、 娛樂及消遣活動如戲院睇戲、商場購物等。 3. 「在家工作」的同事必須嚴格遵守相關的守則，包括於辦公時間： 將手提電話設定為響鬧模式，並於電話鈴聲三聲之內接聽電話

將公司直線電話轉駁至其手提電話

若公司未能透過手提電話聯絡同事，會致電其家居電話

如需進行視像會議，必須確保其視像鏡頭操作正常，並於會議進行期間啟動 4. 人才管理部會不時隨機抽樣，致電同事手機及家居電話，以確認其身處位置。如有發現同事違反以上守則，有關同事會受到嚴重處分甚至解僱。

不少人認為上述規定嚴格，而港視回應傳媒查詢時表示，如果同事留家工作，若其餘時間照舊外出及聚餐，對減低感染機會並無幫助。

企業為員工提供在家工作安排，無疑是想減少員工受感染的機會。如果員工乘在家工作之便，而出外行山、約朋友食飯，完全是違反公司的本意。

此外，員工趁在家工作之便，去約朋友出外亦有先例。在2月的時候，恒生銀行6名管理培訓生（MT）於在家工作期間，相約一起行山，更將相片放上社交平台。更令銀行被網民戲稱為「行山銀行」。前車之鑑，港視定下這些準則也是無可厚非，公司或有權限制員工在工作期間的去向，但是員工在休息日做甚麼，僱主應該就無權過問了。

企業願意為員工提供在家工作的安排當然是好事，以減低新冠肺炎傳播的風險。另一邊廂，員工也要自律才可以避免疫情擴散。

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