▲ 【移民澳洲】80後港設計師移民悉尼慢活人生 約426萬港元購千呎單位 -

香港生活指數高，衣食住行幾方面，尤以住屋最難應付。80後的Suki，曾在香港當平面設計師，月薪只有萬五元，交租已佔了收入的一半，獨居的她每月入不敷出。其實Suki早就取得澳洲居留權，於是在2014年決定離開香港，返回悉尼定居，另謀人生出路。她邊工作邊進修，收入比在香港時多出一截，還過着慢活愜意的生活。

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工作輕鬆壓力少 疫情下失業獲津貼

Suki父母一早移民澳洲，只剩下她獨自一人在港，每月萬多元的收入，僅僅足夠應付開支，於是在2014年決定返回悉尼定居，開展人生新一頁。在澳洲努力學習慢活，融入當地文化，Suki亦很快找到了包裝設計師的工作，同時繼續進修有關數碼設計的課程。她表示當地設計師的薪金，略比香港為高，而且工作輕鬆得多，沒有香港工作般大壓力，因此生活相當寫意。

▲ 早於1997年就隨父母移民悉尼，Suki在當地的High School畢業後，在賭場當了4年荷官，便回流香港加入設計界。（受訪者提供）

不過今年一場肺炎疫情，令當地的經濟受到影響，Suki接受訪問前不久就剛失業，幸好每月可獲取政府的失業津貼幫補一下生活費。

疫情開始之後，本地很多行業都受到影響出現裁員潮，但澳洲政府立即推出紓困措施，算是做得不錯。津貼分為Job Seeker及Job Keeper兩種，Job Keeper是給僱主申請，我則是屬於前者。每兩星期可得1,100澳元（約5,300港元）津貼，時限為6個月。如果此段時間失業又想進修的朋友，亦可向政府以低息借錢讀書。

車費開支高 醫療保險不可缺

Suki表示，在悉尼生活比較簡單，不像在香港時那麼多采多姿，因此開支不太多。

兩個人出街食飯大約50澳元（約271港元），在家煮的話，20澳元（約108港元）就可以了。食方面不會花費太多，唯獨是車費有點貴，一程巴士就要3.5澳元（約19港元）。

除了車費之外，Suki每月還有另一支出是不能避免，就是保險。Suki跟女朋友買了一份兩人保險，每月保險費為200澳元（約1,083港元）。除了患病或意外的手術，以及住院開支可獲賠償之外，按摩、配眼鏡及牙齒問題等，在當地一律都被列入賠償範圍。

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悉尼買樓選擇多 426萬港元買千呎單位

Suki近年住在一個較多華人聚居的住宅區北萊德（North Ryde），早年她以63萬澳元在麥覺理大學附近買入一個700呎單位，只有一房及一溫習室。去年希望搬大一點，就在同區找到另一個1,000呎的兩房兩廁單位，並連一個車位，價錢為80萬澳元（約426萬港元）。

▲ Suki的1,000呎單位有一個寬敞露台，景觀相當開揚。

Suki表示一般澳洲人，特別是年輕人，都沒有儲錢概念，買樓的人並不多，可能是競爭少的關係，因此要買樓也有頗多選擇。當地設有首次置業津貼，首次買樓的朋友，只需要付1至2成的首期就可以「上車」，算是相當理想！

作者：陳日言

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：80後港女設計師移民悉尼 426萬買北萊德千呎單位】

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