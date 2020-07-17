【核酸檢測比較】邊種測試最快？ 5 種新冠肺炎檢測一覽（附醫院、醫務中心收費、時間比較）

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【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情 打工仔或要改寫4大退休理財的守則
本港爆發新冠肺炎第三波疫情，現時況人入境澳門及廣東省須提交核酸檢測陰性結果證明，而入境後亦須接受14天強制檢疫。衛生署現已向私家醫生提供免費 新冠病毒肺炎檢測服務；另外，香港亦有多間醫院及醫務所提供核酸檢測測試。不過，現時有多種檢測新冠病毒的方法，到底有咩分別呢？
|新冠肺炎測試
|測試內容
|對象
|需時
|核糖核酸測試
|利用鼻咽胃管抽取鼻咽中的分泌物（如深喉唾液、鼻咽拭子等），再進行RT-PCR核酸測試
|
|1.5至3小時
|快速核糖核酸試劑
|簡化PCR測試過程，只需將樣本放入獨立模組，再擺入檢測儀器內便可得出結果
|
|約 45 分鐘
|血液快速測試
|測試血液中的IgM抗體和IgG抗體。若樣本中兩者同時呈現陽性反應，則代表檢測者已感染新型冠狀病毒
|
|約 15 分鐘
|抗原測試
|將鼻咽拭子、痰液等樣本轉移至含有相應抗體的試劑中，如果有結合反應，就代表樣本中含有新型冠狀病毒
|
|約 15 分鐘
|糞便檢測
|先收集1至2克新鮮糞便，再進行RT-PCR核酸測試以獲得樣本中的基因排列
|
|40至45 分鐘
醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較︰【下一頁】
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 危疾知多啲