【核酸檢測比較】邊種測試最快？ 5 種新冠肺炎檢測一覽（附表格比較）

新冠肺炎測試 測試內容 對象 需時

核糖核酸測試 利用鼻咽胃管抽取鼻咽中的分泌物（如深喉唾液、鼻咽拭子等），再進行RT-PCR核酸測試 需取得正本核酸檢測報告人士

尚無症狀但害怕／疑似感染人士

有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士 1.5至3小時

快速核糖核酸試劑 簡化PCR測試過程，只需將樣本放入獨立模組，再擺入檢測儀器內便可得出結果 需取得正本核酸檢測報告人士

尚無症狀但害怕／疑似感染人士

有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士 約 45 分鐘

血液快速測試 測試血液中的IgM抗體和IgG抗體。若樣本中兩者同時呈現陽性反應，則代表檢測者已感染新型冠狀病毒 尚無症狀但害怕／疑似感染人士

有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士 約 15 分鐘

抗原測試 將鼻咽拭子、痰液等樣本轉移至含有相應抗體的試劑中，如果有結合反應，就代表樣本中含有新型冠狀病毒 尚無症狀但害怕／疑似感染人士

有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士 約 15 分鐘