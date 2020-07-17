  • 32°C
香港時間 : 2020717日 (五) 18:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【核酸檢測比較】邊種測試最快？ 5 種新冠肺炎檢測一覽（附表格比較）

退休及生活保障 16:06 2020/07/17

分享：

本港爆發新冠肺炎第三波疫情，現時港人入境澳門及廣東省須提交核酸檢測陰性結果證明，而入境後亦須接受14天強制檢疫。衛生署現已向私家醫生提供免費 新冠病毒肺炎檢測服務；另外，香港亦有多間醫院及醫務所提供核酸檢測。不過，現時有多種檢測新冠病毒的方法，到底有咩分別呢？

新冠肺炎測試 測試內容 對象 需時
核糖核酸測試 利用鼻咽胃管抽取鼻咽中的分泌物（如深喉唾液、鼻咽拭子等），再進行RT-PCR核酸測試
  • 需取得正本核酸檢測報告人士
  • 尚無症狀但害怕／疑似感染人士
  • 有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士
 1.5至3小時
快速核糖核酸試劑 簡化PCR測試過程，只需將樣本放入獨立模組，再擺入檢測儀器內便可得出結果
  • 需取得正本核酸檢測報告人士
  • 尚無症狀但害怕／疑似感染人士
  • 有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士
 約 45 分鐘
血液快速測試 測試血液中的IgM抗體和IgG抗體。若樣本中兩者同時呈現陽性反應，則代表檢測者已感染新型冠狀病毒
  • 尚無症狀但害怕／疑似感染人士
  • 有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士
 約 15 分鐘
抗原測試 將鼻咽拭子、痰液等樣本轉移至含有相應抗體的試劑中，如果有結合反應，就代表樣本中含有新型冠狀病毒
  • 尚無症狀但害怕／疑似感染人士
  • 有急性上呼吸道病徵、發燒或肺炎病徵人士
 約 15 分鐘
糞便檢測 先收集1至2克新鮮糞便，再進行RT-PCR核酸測試以獲得樣本中的基因排列
  • 兒童及嬰兒等年幼患者
  • 不懂咯痰人士
 40至45 分鐘

 

醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較︰【下一頁

 

責任編輯︰陳啟昌

======

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

疫情 醫療行業 醫療科技 醫療機構 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【核酸檢測比較】5 種測試邊個好？ 即看詳細優缺點（附醫院、醫務中心收費、時間比較）

下一篇文章

【新冠肺炎】本港爆發第三波疫情　打工仔或要改寫4大退休理財的守則
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
接種HPV疫苗定價多少？3間機構大比併
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
【MPF】6個情況下 未滿65歲可提早領強積金
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
【強積金表現】MPF股票基金2019年表現大比併
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
年金有分邊幾種？ 甚麼人士適合買年金？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？
【移民澳紐‧澳洲】澳洲6款投資移民 邊種簽證最易過關？