▲ 【筍工】馬來西亞床墊公司聘睡覺專員 連續100日瞓8小時即賺逾5千港元 -

近日，馬來西亞一間床墊公司「Sonno」，在網上社交媒體公開招聘，希望覓得「睡覺專員」（Sleep Executive）。該職位主要工作就只有睡覺，藉此研究其睡眠方式和生活習慣，希望從中得到幫助，改善人們的睡眠質素。

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連續100日瞓8小時 賺逾5000港元

據Sonno創始人Fabio Miceli表示，他們正在尋找對睡眠充滿熱情的人，而此項工作只需每天睡滿8小時，連續睡夠100個晚上，並將自己的睡眠經驗寫成一份報告提交給公司，就可獲得3,000元馬來幣令吉（約5,457港元）。

工作期間，工作地點就是申請者自己的睡房，公司將會提供Sonno Lite床墊和枕頭。此外，睡覺專員需要先預載睡眠追蹤應用程式，監測自己的睡眠模式、持續時間和睡眠質素。在整個工作過程，他們每周還需要記錄自己的睡眠狀況，並錄製兩段30秒的影片上傳到公司的社交媒體頁面上，以便清楚記錄專員的睡眠習慣。

在完成100天的測試工作後，除了得到報酬外，更可獲贈是次計劃中的Sonno Lite床墊和枕頭。有興趣人士可從即日起至7月31日，在該公司網頁遞交申請。

責任編輯：蕭寶玲

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【原文：床墊公司聘睡覺專員 要求100晚瞓足8小時（收費文章）】