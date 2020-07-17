▲ 跟股神投資致富？ 精選巴郡持有5隻優質股

巴菲特（Warren Buffett）獲公認為史上其中一位最出色的投資大師。從1964年到2019年，巴菲特帶領巴郡（Berkshire Hathaway，NYSE：BRK.A、BRK.B）股價創造出2,744,062%驚人回報，較同期標普500指數的回報高出超過100倍。

由於戰績這麼輝煌，投資者若是聰明的話，都應留意巴郡的投資組合，看看巴菲特正在投資哪些股票。以下是巴菲特真金白銀看好的五家優秀公司，或許有助你未來10年獲得豐厚回報。

1. Visa和 2. 萬事達卡（Mastercard）

新冠病毒肺炎全球大流行，加上為阻止疫情擴散而實施的社交隔離措施，加快民眾轉向數碼支付，唾棄現金交易。這個全球趨勢可說勢不可擋，Visa（NYSE：V）和萬事達卡（Mastercard，NYSE:MA）的受惠程度可能比其他公司更大。

Visa和萬事達卡坐擁全球最大兩個信用卡和扣帳卡網絡，每當消費者進行交易，網絡就可賺取小額費用，積小成多下，每年利潤達幾十億美元。事實上，Visa和萬事達卡的利潤豐厚，即使大力進行投資擴大數碼支付業務，仍然能夠大手回購股票，大幅提高股息，積極回饋股東。

巴菲特鍾情的企業，都是能持續擴大競爭優勢，同時慷慨回饋股東，而Visa和萬事達卡無疑是最佳之選。

3. 好市多（Costco）

好市多（Costco Wholesale，NASDAQ：COST）是巴菲特的愛股之一，這家零售商亦很受巴郡副主席芒格（Charlie Munger）青睞。公司有亮麗的業務模式，客戶付款成為好市多會員後，有動機買更多商品，以盡量增加價值。他們會經常到好市多購物，利用這家倉儲特賣場連鎖集團給予的折扣優惠節省金錢。

好市多不斷變換商品，進一步推動會員經常到門市購物，成功創造出尋寶購物樂趣，有助帶來強勁人流，吸引會員重複光顧好市多的特賣場。

值得一提，好市多已證明有能力應對大流行的挑戰，能夠協助會員儲備食品和其他用品，準備好遵從「居家令」政策。會員不會忘記好市多如何協助他們獲得抗疫物資，在整個大流行期間和之後多年，有望繼續光顧門市。

4. 亞馬遜（Amazon）

正如好市多，在新冠肺炎危機期間，亞馬遜（Amazon，NASDAQ：AMZN）一直是客戶的救命索。這家電子商務巨擘的服務因疫情發展變得前所未有的重要，隨着零售銷售轉向網上購物，未來幾年的重要性只會愈來愈高。

有別於好市多，大流行初期，許多較小的零售店被迫關閉，亞馬遜可填補出現的真空。新型冠狀病毒疫情肆虐下，無數人首次到亞馬遜的平台購物，現在已經體會到這家網上零售巨頭帶來的優惠和方便，許多消費者有望成為長情客戶。

此外，在疫情大流行期間和之後，市場轉向遙距工作和家居娛樂，公司的雲端基礎架構平台Amazon Web Services正好有助推動這個趨勢。電子商貿和雲端運算市場這些趨勢都是勢不可擋，未來10年應可繼續推動亞馬遜的業務發展。

5. 蘋果（Apple）

說到巴菲特的愛股名單，若不提他最大的持倉蘋果（Apple，NASDAQ：AAPL），難免美中不足。巴郡持有的蘋果股票市值達880億美元，相當驚人。此股順理成章成為巴菲特時至今日最大的押注。

巴菲特稱蘋果「可能是我所知世上最優秀的企業」。他看中iPhone已佔據全球數以億計消費者生活上很重要的位置。他還力讚這家科技巨頭龐大的現金流，足以大手回購股票。

蘋果雖然已經佔巴郡很大的倉位，但巴菲特暗示他可能會增持更多蘋果的股票。這位傳奇投資大師曾表示，他「樂於持有蘋果100%股權」，但因為蘋果業務規模太大，巴郡無力整家公司吞下，不過這無阻巴菲特長遠不斷增持更多蘋果股票。如果你相信巴菲特的眼光，或者值得考慮跟他買入一些蘋果股票。



作者：Motley Fool Staff

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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