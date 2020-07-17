【外賣優惠】新地5個商場推外賣自取優惠 指定食肆低至5折
新冠肺炎疫情持續，政府收緊防疫措施，食肆晚6朝5禁止堂食，只可外賣。不少食肆變陣迎戰，紛紛推出外賣優惠吸客，而新地旗下5個商場都有外賣優惠。
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旺角MOKO新世紀廣場
由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：
- 消費滿$50即送$10餐飲禮券
- 消費滿$120即送$30餐飲禮券
- 消費滿$200即送$60餐飲禮券
此外，凡惠顧場內指定食肆外賣自取，全單即減$10。而The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。
換領地點：L1顧客服務中心
此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠。
牛涮鍋
- 精選火鍋肉類5折，火鍋套餐低至6折
小皇府
- 外賣自取8折
Crepe Delicious
- 全日祭7折
念川居
- 外賣全單8折
食肆外賣熱綫：2397 0790
葵芳新都會廣場
由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：
- 消費滿$50即送$10餐飲禮券
- 消費滿$120即送$30餐飲禮券
- 消費滿$200即送$60餐飲禮券
由即日起，The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。
換領地點：L2顧客服務中心
此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠。
金子半之助
- 外賣自取每碗減$10優惠
Mr. Steak Bar & Grill
- 外賣自取套餐只需$45起，另有$168起2人餐或$298起4人餐
元気寿司
- 外賣自取網上訂購，所有壽司盛均享8折
曼谷泰菜
- 晚市惠顧主餐牌外賣自取即享8折
食肆外賣熱綫：2429 6500
【延伸閱讀】【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠 指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
元朗YOHO MALL形點
由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：
- 消費滿$100即送$30餐飲禮券
- 消費滿$300即送$100餐飲禮券
換領地點：YOHO MALL I & II L2顧客服務中心
The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10
換領地點：YOHO MALL I 會員專櫃
此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠。
家上海
- 外賣自取75折
芒果樹泰國廚房mango tree
- 外賣自取75折
安南小館
- 外賣自取75折
三巡小廚
- 外賣自取6折
食肆外賣熱綫：2554 0023
上水廣場
由即日起至至7月31日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：
- 以100會員積分換領：$10外賣自取餐飲券
- 以300會員積分換領：$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝
- 以800會員積分換領：$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝
換領地點：上水廣場2樓會員專櫃
由即日起至9月30日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：
- 於上水廣場之任何食肆（堂食/外賣自取），以電子貨幣單一消費滿$100即送$20上水廣場餐飲美食贈券乙張，同時賺取積分。
- 於推廣期内集齊5張以上食肆的消費單據，即可額外獲贈$50萬寧/屈臣氏贈券乙張。
此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠。
上海婆婆
- 日間外賣自取9折
- 由即日起至7月21日，晚市外賣自取7折
太興
- 中午12時起外賣自取88折 （不適用於 $48/$68 優惠小菜及炒粉麵飯、驚喜產品及其他優惠）
- 晚市外賣自取指定優惠小菜/炒粉麵飯（$48起及皇牌燒味88折）
香港地
- 全日全單外賣自取88折
PopWalk天晉滙
由即日起至7月31日，PopWalk The VIP CLUB會員可享下列優惠：
- 以100 PopWalk VIP Club 積分或即日電子貨幣消費滿$50：
換領$10外賣自取餐飲券
- 以300 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$100：
換領$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝
- 以800 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$300：
換領$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝
換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心
由即日起至9月30日，PopWalk推出「Joyful Taste 密密嚐 ‧ 密密賞」優惠：
- 於PopWalk餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$150（只限堂食及外賣自取），即送$30美食滋味贈券。
- 集齊5張以上餐飲的消費單據，即可額外獲贈$50超市現金禮券乙張。
換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心
此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠。
|食肆
|優惠
|Chef's Stage Kitchen、Pizza Hut
|外賣自取7折
|魚米家
|外賣自取8折
|東南加
|外賣自取85折
|牛助
|外賣自取88折
|蜜蜜見、廿一堂、意樂餐廳、小方糖甜品
|外賣自取9折
|漁之部屋
|按消費金額贈送指定食品或飲品
責任編輯：曹佩鈞