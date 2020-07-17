  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【外賣優惠】新地5個商場推外賣自取優惠　指定食肆低至5折

消費錦囊 15:28 2020/07/17

分享：

【外賣優惠】新地5個商場推外賣自取優惠　指定食肆低至5折

新冠肺炎疫情持續，政府收緊防疫措施，食肆晚6朝5禁止堂食，只可外賣。不少食肆變陣迎戰，紛紛推出外賣優惠吸客，而新地旗下5個商場都有外賣優惠。

【延伸閱讀】【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】

旺角MOKO新世紀廣場

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

  • 消費滿$50即送$10餐飲禮券
  • 消費滿$120即送$30餐飲禮券
  • 消費滿$200即送$60餐飲禮券

此外，凡惠顧場內指定食肆外賣自取，全單即減$10。而The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。

換領地點：L1顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠

牛涮鍋

  • 精選火鍋肉類5折，火鍋套餐低至6折

小皇府

  • 外賣自取8折

Crepe Delicious

  • 全日祭7折

念川居

  • 外賣全單8折

食肆外賣熱綫：2397 0790

葵芳新都會廣場

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

  • 消費滿$50即送$10餐飲禮券
  • 消費滿$120即送$30餐飲禮券
  • 消費滿$200即送$60餐飲禮券

由即日起，The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。

換領地點：L2顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠

金子半之助

  • 外賣自取每碗減$10優惠

Mr. Steak Bar & Grill

  • 外賣自取套餐只需$45起，另有$168起2人餐或$298起4人餐

元気寿司

  • 外賣自取網上訂購，所有壽司盛均享8折

曼谷泰菜

  • 晚市惠顧主餐牌外賣自取即享8折

食肆外賣熱綫：2429 6500

【延伸閱讀】【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）

元朗YOHO MALL形點

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

  • 消費滿$100即送$30餐飲禮券
  • 消費滿$300即送$100餐飲禮券

換領地點：YOHO MALL I & II L2顧客服務中心

The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10

換領地點：YOHO MALL I 會員專櫃

此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠

家上海

  • 外賣自取75折

芒果樹泰國廚房mango tree

  • 外賣自取75折

安南小館

  • 外賣自取75折

三巡小廚

  • 外賣自取6折

食肆外賣熱綫：2554 0023

上水廣場

由即日起至至7月31日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：

  • 以100會員積分換領：$10外賣自取餐飲券
  • 以300會員積分換領：$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝
  • 以800會員積分換領：$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝

換領地點：上水廣場2樓會員專櫃

由即日起至9月30日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：

  • 於上水廣場之任何食肆（堂食/外賣自取），以電子貨幣單一消費滿$100即送$20上水廣場餐飲美食贈券乙張，同時賺取積分。
  • 於推廣期内集齊5張以上食肆的消費單據，即可額外獲贈$50萬寧/屈臣氏贈券乙張。

此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠

上海婆婆

  • 日間外賣自取9折
  • 由即日起至7月21日，晚市外賣自取7折

太興

  • 中午12時起外賣自取88折 （不適用於 $48/$68 優惠小菜及炒粉麵飯、驚喜產品及其他優惠）
  • 晚市外賣自取指定優惠小菜/炒粉麵飯（$48起及皇牌燒味88折）

香港地

  • 全日全單外賣自取88折

PopWalk天晉滙

由即日起至7月31日，PopWalk The VIP CLUB會員可享下列優惠：

  • 以100 PopWalk VIP Club 積分或即日電子貨幣消費滿$50：
    換領$10外賣自取餐飲券
  • 以300 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$100：
    換領$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝
  • 以800 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$300：
    換領$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝

換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

由即日起至9月30日，PopWalk推出「Joyful Taste 密密嚐 ‧ 密密賞」優惠：

  • 於PopWalk餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$150（只限堂食及外賣自取），即送$30美食滋味贈券。 
  • 集齊5張以上餐飲的消費單據，即可額外獲贈$50超市現金禮券乙張。

換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出外賣自取優惠

食肆 優惠
Chef's Stage Kitchen、Pizza Hut 外賣自取7折
魚米家 外賣自取8折
東南加 外賣自取85折
牛助 外賣自取88折
蜜蜜見、廿一堂、意樂餐廳、小方糖甜品 外賣自取9折
漁之部屋 按消費金額贈送指定食品或飲品

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 消費錦囊

相關文章

【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）
2020/07/14
【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）
【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
2020/07/16
【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
2020/07/14
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）

最新專欄文章 更多

【網上書展優惠】各大出版社書商門市網上書展優惠　兒童圖書低至10元/本
今日
【網上書展優惠】各大出版社書商門市網上書展優惠　兒童圖書低至10元/本
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】
今日
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】
宜家家居餐廳外賣自取85折
今日
宜家家居餐廳外賣自取85折
Pacific Coffee「Dress Red」優惠　穿戴鮮紅色衣物享買1送1
今日
Pacific Coffee「Dress Red」優惠　穿戴鮮紅色衣物享買1送1
【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
2020/07/16
【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
著數優惠 美食 餐飲 外賣 食品 必勝客 餐廳 形點 YOHO Mall 上水廣場 Landmark North 新都會廣場 Metroplaza

上一篇文章

【網上書展優惠】各大出版社書商門市網上書展優惠　兒童圖書低至10元/本

下一篇文章

【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】入境澳門及廣東省須提交核酸檢測　醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項