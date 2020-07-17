▲ 【外賣優惠】新地5個商場推外賣自取優惠 指定食肆低至5折

新冠肺炎疫情持續，政府收緊防疫措施，食肆晚6朝5禁止堂食，只可外賣。不少食肆變陣迎戰，紛紛推出外賣優惠吸客，而新地旗下5個商場都有外賣優惠。

【延伸閱讀】【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香、KFC等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月17日】

旺角MOKO新世紀廣場

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

消費滿$50即送$10餐飲禮券

消費滿$120即送$30餐飲禮券

消費滿$200即送$60餐飲禮券

此外，凡惠顧場內指定食肆外賣自取，全單即減$10。而The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。

換領地點：L1顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出 外賣自取優惠 。

牛涮鍋 精選火鍋肉類5折，火鍋套餐低至6折 小皇府 外賣自取8折 Crepe Delicious 全日祭7折 念川居 外賣全單8折

食肆外賣熱綫：2397 0790

葵芳新都會廣場

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

消費滿$50即送$10餐飲禮券

消費滿$120即送$30餐飲禮券

消費滿$200即送$60餐飲禮券

由即日起，The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10。

換領地點：L2顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出 外賣自取優惠 。

金子半之助 外賣自取每碗減$10優惠 Mr. Steak Bar & Grill 外賣自取套餐只需$45起，另有$168起2人餐或$298起4人餐 元気寿司 外賣自取網上訂購，所有壽司盛均享8折 曼谷泰菜 晚市惠顧主餐牌外賣自取即享8折

食肆外賣熱綫：2429 6500

【延伸閱讀】【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠 指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）

元朗YOHO MALL形點

由即日起，會員可享「安心抗疫．外賣自取」優惠，優惠更適用於堂食或外賣自取：

消費滿$100即送$30餐飲禮券

消費滿$300即送$100餐飲禮券 換領地點：YOHO MALL I & II L2顧客服務中心

The Point by SHKP會員以100會員積分換領外賣自取立減劵，全單即減$10

換領地點：YOHO MALL I 會員專櫃

此外，商場食肆亦有推出 外賣自取優惠 。

家上海 外賣自取75折 芒果樹泰國廚房mango tree 外賣自取75折 安南小館 外賣自取75折 三巡小廚 外賣自取6折

食肆外賣熱綫：2554 0023

上水廣場

由即日起至至7月31日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：

以100會員積分換領：$10外賣自取餐飲券

以300會員積分換領：$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝

以800會員積分換領：$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝

換領地點：上水廣場2樓會員專櫃

由即日起至9月30日，The Point by SHKP會員可享下列優惠：

於上水廣場之任何食肆（堂食/外賣自取），以電子貨幣單一消費滿$100即送$20上水廣場餐飲美食贈券乙張，同時賺取積分。

於推廣期内集齊5張以上食肆的消費單據，即可額外獲贈$50萬寧/屈臣氏贈券乙張。

此外，商場食肆亦有推出 外賣自取優惠 。

上海婆婆 日間外賣自取9折

由即日起至7月21日，晚市外賣自取7折 太興 中午12時起外賣自取88折 （不適用於 $48/$68 優惠小菜及炒粉麵飯、驚喜產品及其他優惠）

晚市外賣自取指定優惠小菜/炒粉麵飯（$48起及皇牌燒味88折） 香港地 全日全單外賣自取88折

PopWalk天晉滙

由即日起至7月31日，PopWalk The VIP CLUB會員可享下列優惠：

以100 PopWalk VIP Club 積分或即日電子貨幣消費滿$50：

換領$10外賣自取餐飲券

換領$10外賣自取餐飲券 以300 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$100：

換領$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝

換領$10外賣自取餐飲券、酒精搓手液1枝及健康飲品1枝 以800 PopWalk VIP Club積分或即日電子貨幣消費滿$300：

換領$40外賣自取餐飲券、KF94防護口罩1個及健康飲品1枝 換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

由即日起至9月30日，PopWalk推出「Joyful Taste 密密嚐 ‧ 密密賞」優惠：

於PopWalk餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$150（只限堂食及外賣自取），即送$30美食滋味贈券。

集齊5張以上餐飲的消費單據，即可額外獲贈$50超市現金禮券乙張。 換領地點：PopWalk天晉滙1期及2期地下顧客服務中心

此外，商場食肆亦有推出 外賣自取優惠 。

食肆 優惠 Chef's Stage Kitchen、Pizza Hut 外賣自取7折 魚米家 外賣自取8折 東南加 外賣自取85折 牛助 外賣自取88折 蜜蜜見、廿一堂、意樂餐廳、小方糖甜品 外賣自取9折 漁之部屋 按消費金額贈送指定食品或飲品

責任編輯：曹佩鈞