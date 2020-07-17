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【網上書展優惠】各大出版社書商門市網上書展優惠　兒童圖書低至10元/本

消費錦囊 15:57 2020/07/17

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【網上書展優惠】各大出版社書商門市網上書展優惠　兒童圖書低至10元/本 -

本港新冠肺炎疫情爆發第三波，貿發局日前宣布與原定於7月15日至21日舉行的書展將會延期。不少書商及出版社改為在網上及門市舉行書展，推出折扣優惠，部分更有免運費優惠。安坐家中都可以掃平書，書迷們就要留意以下優惠啦！

【延伸閱讀】【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）

商務印書館

商務印書館未有設網上書展，而是將書展移師到各門市舉行。即日起至7月26日，商務印書館門市將展示各出版社最新出版書籍，並提供書展優惠。全店中英文圖書低至8折、文具精品9折，以及英文童書Peppa Pig精選款式買二送一等優惠。

此外，即日起至7月21日，購物折實滿指定金額，更可獲贈高達100元的現金優惠券。

  • 購物折實滿1000元或以上，獲贈100元現金優惠券
  • 購物折實滿800至799元，獲贈70元現金優惠券
  • 購物折實滿500至999元，獲贈50元現金優惠券
  • 購物折實滿300至499元，獲贈20元現金優惠券

優惠詳情可瀏覽：商務印書館

三聯書店 

三聯書店同樣會在門市展示各出版社最新出版書籍，並提供書展優惠。由即日起至7月26日，全店中英文圖書低至8折、文具精品9折、人氣文具品牌KOKUYO全系列8折等優惠。

此外，即日起至7月21日，購物折實滿指定金額，更可獲贈高達100元的現金優惠券。

  • 購物折實滿1000元或以上，獲贈100元現金優惠券
  • 購物折實滿800至799元，獲贈70元現金優惠券
  • 購物折實滿500至999元，獲贈50元現金優惠券
  • 購物折實滿300至499元，獲贈20元現金優惠券

優惠詳情可瀏覽：三聯書店

中華書局

中華書局除了在網上舉行書展外，也會在社交平台專頁舉行講座直播，增加網上書展的多元性。除了新書專區全場8折及設有書展特價區外，凡於網上書展購物折實滿300元，郵費全免，另會送贈限量記事本及10元網店現金券；購物折實滿800元，即送限量環保袋及20元網店現金券。

中華書局網上書展

【延伸閱讀】【外賣優惠】晚上6時後禁堂食　3大外賣App優惠全攻略（附優惠碼）

牛津大學出版社

由即日起至29日，牛津大學出版社推出為期兩星期的網上書展優惠，開放近200款新書及好書在網上訂購，並以原定的書展價發售，全店低至8折，部分指定書目更有半價。優惠書籍包括：英漢詞典、兒童詞典、自學參考、牛津通識、新書及得獎書等。

牛津大學出版社網上書展

香港中文大學出版社

即日起至7月31日，香港中文大學出版社於網站及HKTV Mall舉行網上書展，結賬前輸入優惠碼「HKBF2020」即可享75折優惠。

出版社網頁HKTVMall商店

聯合出版集團 

聯合出版集團將透過旗下的「一本」平台舉行網上書展，推介香港、台灣、內地及海外出版社的逾5000本新書。由即日起至優惠期完結，全店消費可享8折優惠，購物折實滿800元可享免運費。此外「一本」也會邀請不同的文化人及作者舉行直播，分享今年新書。

「一本」網上書展

天窗出版社

即日起至7月31日，天窗會員透過天窗網店訂購中文書可享8折優惠，全單滿300元享本地郵寄免運費。

天窗網店

突破書廊

即日起至8月1日，突破機構旗下的突破書廊舉行網上書展，全店均有書展價89折優惠。

突破書廊

新雅文化出版社 

即日起至7月28日，新雅文化出版社在網上舉行書展，全場中文圖書有折扣優惠，1本8折、4本或以上75折；英文圖書1本8折、3本或以上7折；精選圖書更低至6折起。出版社更推出滿即減大獎賞，購物折實滿500元即減30元，滿1,000元減70元，如此類推，全單折實滿700元便可享免費送貨優惠。

新雅文化出版社 

小樹苗教育出版社 

小樹苗教育出版社即日起至7月23日透過網上商店舉行書展，購物折實滿350元，即可以享有68折優惠（牛津產品、補充練習、文具、特價品、優惠套裝、指定貨品、英文圖書及換購品除外）。此外，多款圖書特價發售，每本低至10元，數量有限，售完即止。

小樹苗教育出版社

蘋果樹圖書 

蘋果書(蘋果樹?)圖書將於網上商店舉行書展，優惠期內部分圖書更低至3折。此外，亦特設10元圖書特價區。購物滿100元送精選禮品，滿500元送兒童口罩10個及Alfred智能櫃免運費；滿1000元送價值680元Phonics套裝1份及免費送貨。

蘋果樹圖書

責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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