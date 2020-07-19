▲ 【Home Office】嚴苛約制在家工作員工非上策 僱主宜約法三章保效率

本港新冠肺炎疫情出現第三波爆發，不少僱主再度實施在家工作安排，應對疫情及保障員工安全。僱主最擔心實施在家工作，員工如何保持工作效率，僱主宜事先與員工溝通好期望與要求。

辦公室工作 播毒風險超購物

美國德州醫學組織（Texas Medical Association）最新公布的病毒散播風險列表中，在辦公室內工作一周的病毒散播風險達6分（最高10分），即風險高於多種群體活動包括到商場購物（5分）、到沙灘玩（5分）、去圖書館與博物館（4分）等。

說起在家上班，不少人或想起數月前曾發生的「行山銀行」事件，有員工在工作時段結伴上山郊遊並「曬相」。此類個案難免讓僱主擔憂員工在家工作期間能否保持效率，已有本地傳媒報道指不少銀行團隊在通訊軟件上建立群組追蹤工作流程，亦有銀行用科技監管員工在工作時段內的行動。

本港網上近日亦廣傳一份某本地企業向員工發出的在家工作通告，員工若想在家工作，則需簽約承諾在家工作當日不會外出，即使是散步、用膳、購物亦不可，更罔論與朋友行山、行街、到戲院或商場消遣等。

僱主宜調整心態 保持定期溝通

此類嚴苛做法非適用於所有企業，辦公室供應商IWG香港區總監葉秀蘭撰文建議，公司團隊間的互信極為重要，僱主宜在此特殊時期調整心態、以結果為重，員工在指定時間內完成任務即可，亦可保持定期開會溝通，免卻員工感到孤單，並與他們約法三章，讓大家明白在家工作期間的要求。

員工亦可考慮在家中劃分專用的工作區，為自己締造明確上下班時間之餘，亦可讓子女明白自己正在工作。

本港僱主若汲取過早前的在家工作經驗，應更明白與員公事先溝通清楚的重要，只要實施恰當，雙方便可可在抗疫的前提下順利合作。

（節錄）

【原文︰在家工作抗疫 約法三章保效率】

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