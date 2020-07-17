▲ 5G手機剛應市 6G蓄勢待發 話你知5G與6G有何分別？

5G網絡在香港推出三個月，惟在疫情之下，5G手機聲勢未見浩蕩，不少用戶對升級5G仍心大心細。網絡商只好出盡法寶，如免費贈送5G SIM卡給用戶試玩，推出續約送機或現金券的優惠，降低用戶換5G手機的門檻。要5G真正起飛，相信都要待年底蘋果5G iPhone上市後，用戶才會有明顯增長。

用戶升級5G網絡意欲低

說實在，網絡商目前所提供的5G服務，根本難以燃起用戶升級意欲。用戶要用手機睇波，4G或家中Wi-Fi已可以了。就算打機也未必用得著支援5G的VR Game。聽歌可以留在家中聽黑膠，或者用專業版的流動播放器，用不著5G串流。

因此，從消費者層面來看，5G賣的其實也只是手機連月費，所謂的增值服務其實只是啹頭而已。

5G商用對企業吸引力較大

薑餅人相信，5G對企業的數碼轉型的作用更為顯著。

近日和記電（00215）推出的5G直播方案，似乎摸索到一條新方向。這個方案針對以直播為生的KOL或網紅，只要付出約1000元月費上台採用這個計劃，便可以享100GB 5G數據，可作30小時直播，即一天一小時直播。

這個服務獨特之處，在於其內容毋須在互聯網爭頻寬，而是「3香港」會為用戶安排特別通道，讓客戶的直播訊號快速在各社交媒體發佈，確保直播訊號質量。

這套方案若成功，代表5G網絡的確能推動新商業模式。在後疫情時代群聚大減，手機必成為虛擬群組的中心，網絡商自然受惠了。

中美角力 爭取6G技術主導權

對網絡商而言，5G的投資只是剛剛開始，還未想通盈利模式之際，上游的網絡設備供應商已開始為6G進行研發。

中國政府早已打開口牌在研發6G，只是在目前的中美關係下，中國是否有足够的知識產權去自主地研發出中國6G技術呢？

而在目前的國際環境下，歐美以及亞洲其他設備供應商也必然會急起直追，爭奪6G技術的主導權。而在去年也有消息指出歐洲的愛立信及諾基亞也開始與南韓的網絡商研發6G，可見各家業者都趁華為生病的時候，快馬加鞭地研發6G，以免再重蹈覆轍。

南韓三星電子：6G數據傳輸要求是5G的50倍

而一向在智能手機及晶片有重要地位的南韓三星電子，本周也發表6G白皮書，指出6G網路的峰值數據傳輸要求將是5G的50倍，延遲時間要求則縮短至5G的十分之一。

這些數字對一般消費者而言感覺不大，但對機器連網而言，越低延遲代表數據交換的速度越快，越能够透過網絡來作出突發的指令，以應用於自動化駕駛及智能生產等企業應用。

料6G於十年後普及應用

三星的《所有人的新一代超連結體驗》（The Next Hyper-Connected Experience for All）白皮書，詳述了6G的技術、新服務及社會的大趨勢，還預測6G標準化及最早的商業化可能在2028年，而要到公眾大規模應用則要待2030年左右。

三星表示，5G的要求主要著重在效能方面，但要實現6G卻必須兼具效能、架構及可靠度。6G對效能的要求在於最高數據傳輸速率可達每秒1,000 Gbps，延遲低於100微秒（0.0001秒），其最高數據傳輸要求是5G的50倍，而對延遲時間的要求則是5G的1/10。

至於6G對架構的要求則包括解決行動裝置運算能力有限的問題，並導入AI以促進新網路實體的靈活整合。有鑑於6G可能會涉及大量的使用者資料與AI技術，對可靠性的要求必然提高，以解決所衍生的安全及隱私問題。

6G令人類生活虛實合一

白皮書提到，6G可望帶來各種先進服務，像是真正令人身歷其境的延展實境（Extended Reality，XR），意指可在結合虛擬與實體的環境中，進行虛實之間的互動，它所表現的形式可能是VR、AR或MR；或者是提供非常逼真的行動全像片或數位複製功能；且不管是人類或機器都將成為6G的主要用戶。

三星也在白皮書中陳列了各種可用來實現6G的候選技術，例如以太赫茲頻段用作6G網絡、可強化覆蓋範圍的新天線技術、先進的雙工技術、新的頻譜分享技術，以及在無線通訊中使用AI的技術。