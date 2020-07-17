【定期存款】港元定期存款利息及定存本金比較（內附一覽表） 收息攻略 13:30 2020/07/17 分享： 港元定期存款利息最新比較，在各銀行調整港完定存利息後，暫以工銀亞洲的一年期港元定期存款利息最高，為1.05厘，但資金門檻高，起存額為100萬元，及只限指定理財戶口及新資金。 若以起存額1萬元計，中銀香港（02388）提供的三個月港元定期存款利息較高，調整後為1厘（詳見下表） 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【英鎊定期存款】移民英國唱定英鎊做定存 最高10.8厘 咩價位最值博？ 2020/07/16 【英鎊定期存款】移民英國唱定英鎊做定存 最高10.8厘 咩價位最值博？ 【定期存款】港元定期存款利息比較 1萬元港元定存利息有幾多？（附比較表） 2020/07/13 【定期存款】港元定期存款利息比較 1萬元港元定存利息有幾多？（附比較表） 【澳元定期存款】澳洲升學或移民澳洲 敍造澳元定存先賺息10厘（附比較表） 2020/07/10 【澳元定期存款】澳洲升學或移民澳洲 敍造澳元定存先賺息10厘（附比較表） 【人民幣定存】人民幣升穿7算 賺息賺價回報有望逾3厘 2020/07/10 【人民幣定存】人民幣升穿7算 賺息賺價回報有望逾3厘 【定期存款】2020年下半年 大行港元、美元、人民幣定存比較 2020/07/07 【定期存款】2020年下半年 大行港元、美元、人民幣定存比較 銀行 滙豐控股（00005） 港元 星展銀行 工銀亞洲 定期存款 港元定期存款