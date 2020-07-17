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【定期存款】港元定期存款利息及定存本金比較（內附一覽表）

收息攻略 13:30 2020/07/17

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港元定期存款利息最新比較，在各銀行調整港完定存利息後，暫以工銀亞洲的一年期港元定期存款利息最高，為1.05厘，但資金門檻高，起存額為100萬元，及只限指定理財戶口及新資金。

若以起存額1萬元計，中銀香港（02388）提供的三個月港元定期存款利息較高，調整後為1厘（詳見下表）

欄名 : 存款收息

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