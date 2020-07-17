江伊晴疫市下堅守貓酒店　拒要求員工放無薪假（短片）

新冠肺炎疫情席捲全球，為防疫人們不得不改變生活習慣，外遊更變得遙不可及。港人向來以愛旅遊見稱，藝人江伊晴（Elanne，前名江若琳）2年前看準商機，與朋友合夥開設貓酒店，讓客人外遊時可暫託寵物。疫情下暫託服務需求大減，貓酒店曾單月損失6位數字，Elanne是如何自救？

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驚覺機器不可靠 開酒店貼身照顧貓咪

Elanne以招牌大眼睛而為人所認識，私底下的她還是一個不折不扣的「貓奴」，家中養了一隻貓還不夠，在2018年更與朋友開設「貓季酒店」，讓客人在外遊時可暫託寵物貓。養貓後，她結識了不少志同道合的朋友，互相交流養貓心得時發現，寵物寄養的服務有一定需求。她因工作需要而經常離港，但始終不放心離開愛貓太久，曾試用過「自動餵糧機」定時餵食，惟機器於數天後出現故障，失控地輸出大量乾糧，令她不敢再依靠機器，萌生了創業的想法。

▲ Elanne笑言，自己養的貓不喜歡到店舖「返工」，早就幫牠「辭職」。 （黃建輝 攝）

身為「貓奴」，Elanne與朋友的貓酒店自然每事以貓為先，貓要符合指定年齡方可入住，入住時要按漁農處規定向酒店提供有效針卡，並留下獸醫的資料，當貓身體出狀況時，職員也可即時帶牠們求醫。

此外，酒店也體諒主人「愛貓心切」，暫託期間會為顧客提供貓咪影片及照片，指定房間更會設有360度鏡頭，讓主人可24小時觀看貓咪的狀況，減輕外遊時對牠們的牽掛。「除了基本的餵食及清潔服務外，我們更設有『放風時間』，店員會陪貓咪玩耍。」

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單月損失6位數字 堅拒要員工放無薪假

貓酒店本來已漸上軌道，Elanne更計劃開設分店，怎料一場疫情打亂了全盤計劃。疫情下，客人暫託貓的需求急降，酒店生意額大跌，曾單月損失6位數字。但她未有氣餒，反而積極為酒店增值：「我覺得這段時間最重要的是，千萬不要守株待兔，光等疫情結束。」臨近暑假旺季，入住率由去年的爆滿降到今年只有近半，為求生存，她由台灣及日本等地物色合適的貓糧及消毒用品，開拓收入來源。幸好，她也遇上好業主，有針對疫情的特惠措施，加上現時有不少客人因家中裝修，需要暫託家貓，酒店才不至於要面臨結業危機。

疫情下，不少公司會要求員工放無薪假，但Elanne與合夥人均堅持，寧願親身上陣也不向員工開刀。她認為，這份工作需要大量愛心，員工們對貓咪們能做到無微不至照顧，連牠們每天的排便狀況也會密切關注，「這並不是一份簡單而普通的工作，要讓員工放無薪假，我寧願由我自己頂上，也不想委屈員工。」

甘願做「貓奴」 貓酒店為人生最好投資

經營貓酒店需要耗費大量心力，作為藝人的Elanne更經常因要照顧貓而導致手腳損傷。不過，她認為當見到貓住得舒適，甚至會不捨得回家，都會為她帶來滿足感。「有些貓咪入住前會不習慣，需要時間與牠們建立關係，最後能讓牠們瞓得、食得、住得安心已令我覺得一切都值得。」

▲ Elanne期望，未來可開設分店，並投入支援流浪貓的工作。（黃建輝 攝）

店內掛着「我賺錢，貓享福」的標示，是Elanne作為「貓奴」的心聲，也是經營酒店的宗旨。「我本身就不是個揮霍的人，當我開設這間貓酒店後，很多時候也寧願將資金投放在這裹，例如是提升貓碗、貓床等的質素，因為都是貓咪受惠。」她更自認沒投資眼光，也難以承受風險，能創立一門自己喜歡的生意已是她人生中最好的投資：「我寧願投資在自己喜歡且有信心的事上，所以我覺得，在我人生之中，貓酒店就是我最正確的投資。」縱然面對疫情的衝擊，但對於Elanne而言，投資最好的回報不是金錢，而是令每隻貓咪都能享有一個愉快的假期。

記者：李瑩

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