壽司郎$88嘆12件壽司　i CREMERiA指定雪糕買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 壽司郎：外賣自取$88嘆12件壽司

由即日起至7月21日，壽司郎全綫分店推出外賣自取服務，更設有3款盛合可供選擇，最平只需$88。



而每間壽司郎可領取外賣時間都不同：

佐敦店：11：15-22：30

黃埔店：18：15-22：00

荔枝角店：10：45-22：00

黃大仙店：11：15-22：30

外賣設有3款盛合選擇，更可選「一人前」（$88）或「二人前」份量（$176）

A.超人氣盛合

B.壽司郎特製盛合

C.超值三文魚盛合

顧客可透過電話或親臨門市使用外賣自取服務，可預訂1周之內的外賣。由於是收到顧客訂單後開始製作商品之關係，製作需時，領取時間請向店員查詢。

分店地址及電話

2. i CREMERiA：Classico Crema買一送一

最後一日！下午6時後於i CREMERiA購買Classico Crema（A1-A6）雪糕，即享買一送一優惠。

尖沙咀海港城海運大廈 OT-G03A號舖（電話：23866266）

銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk1樓F9號舖（電話： 28971118）

銅鑼灣崇光百貨B2-13B號舖（電話：28313960）

東涌東薈城名店倉2樓263號舖（電話：25616911）

旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓13號舖（電話：28973908）

3. KFC：買晚餐滿$40送早餐​​​​​​​

由即日起至7月21日，晚上6時後惠顧滿$40，憑正本收據於翌日早上11時前可免費換領一份牛油厚多士餐。優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁