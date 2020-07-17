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壽司郎$88嘆12件壽司　i CREMERiA指定雪糕買一送一

消費錦囊 07:00 2020/07/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 壽司郎：外賣自取$88嘆12件壽司

由即日起至7月21日，壽司郎全綫分店推出外賣自取服務，更設有3款盛合可供選擇，最平只需$88。

而每間壽司郎可領取外賣時間都不同：

  • 佐敦店：11：15-22：30
  • 黃埔店：18：15-22：00
  • 荔枝角店：10：45-22：00
  • 黃大仙店：11：15-22：30

外賣設有3款盛合選擇，更可選「一人前」（$88）或「二人前」份量（$176）
A.超人氣盛合
B.壽司郎特製盛合
C.超值三文魚盛合

顧客可透過電話或親臨門市使用外賣自取服務，可預訂1周之內的外賣。由於是收到顧客訂單後開始製作商品之關係，製作需時，領取時間請向店員查詢。

分店地址及電話

2. i CREMERiA：Classico Crema買一送一

最後一日！下午6時後於i CREMERiA購買Classico Crema（A1-A6）雪糕，即享買一送一優惠。

  • 尖沙咀海港城海運大廈 OT-G03A號舖（電話：23866266）
  • 銅鑼灣記利佐治街Fashion Walk1樓F9號舖（電話： 28971118）
  • 銅鑼灣崇光百貨B2-13B號舖（電話：28313960）
  • 東涌東薈城名店倉2樓263號舖（電話：25616911）
  • 旺角亞皆老街8號朗豪坊4A樓13號舖（電話：28973908） 

3. KFC：買晚餐滿$40送早餐​​​​​​​

由即日起至7月21日，晚上6時後惠顧滿$40，憑正本收據於翌日早上11時前可免費換領一份牛油厚多士餐。優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。

撰文：hket小編

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