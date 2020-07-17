壽司郎$88嘆12件壽司　i CREMERiA指定雪糕買一送一

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【電子錢包】足不出戶都可以交政府帳單？4個電子錢包繳付帳單方法一覽
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 壽司郎：外賣自取$88嘆12件壽司
由即日起至7月21日，壽司郎全綫分店推出外賣自取服務，更設有3款盛合可供選擇，最平只需$88。
而每間壽司郎可領取外賣時間都不同：
外賣設有3款盛合選擇，更可選「一人前」（$88）或「二人前」份量（$176）
A.超人氣盛合
B.壽司郎特製盛合
C.超值三文魚盛合
顧客可透過電話或親臨門市使用外賣自取服務，可預訂1周之內的外賣。由於是收到顧客訂單後開始製作商品之關係，製作需時，領取時間請向店員查詢。
2. i CREMERiA：Classico Crema買一送一
最後一日！下午6時後於i CREMERiA購買Classico Crema（A1-A6）雪糕，即享買一送一優惠。
3. KFC：買晚餐滿$40送早餐
由即日起至7月21日，晚上6時後惠顧滿$40，憑正本收據於翌日早上11時前可免費換領一份牛油厚多士餐。優惠不適用於好味速遞及好味速遞自取，不可與其他優惠同時使用。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選