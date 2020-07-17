全球限量30部　神秘黑魂瑪莎拉蒂Ghibli Ribelle

▲ 瑪莎拉蒂專為亞洲市場生產的全新Ghibli Ribelle，全球限量30部。

誰說限量版一定要鮮色才能奪人？瑪莎拉蒂專為亞洲市場生產的全新Ghibli Ribelle，全球限量30部，港澳只獲15部配額，以身全黑造型作為焦點，內櫳以紅黑雙色配搭，跑味盡出，黑色跑車同樣可以帶着神秘。

▲ 限量版的全黑瑪莎拉蒂Ghibli Ribelle，集優雅型格於一身。

全黑煞食外型

這部黑金剛Ghibli Ribelle內外全面升級，Nero Ribelle金屬漆車身突顯優雅輪廓，Nerissimo外觀套件配以高光澤湛黑表面處理的廠徽及車型徽飾，亮黑垂直欄柵鬼面罩、暗色鍍鉻側面裝飾欄柵均露出霸氣。細緻位如車窗裝飾條及門把手亦用上純黑色，合金輪圈採用GTS亮黑拋光設計，LED大燈和尾燈亦帶暗黑，低調型格。

▲ GTS亮黑拋光合金軚軨，低調有型。

內裝換上搶眼的黑紅雙色色調，皮革座椅及儀表板專為此限量版而設計，中控台及皮革運動化軚盤以黑色為主，在碳纖維斜紋高光板上的「One of 30」牌更添上虛榮感。有外型亦有內涵，3.0升雙渦輪V6汽油引擎由瑪莎拉蒂動力總成設計，在法拉利馬拉內羅工廠生產，最大馬力達350匹。售價$1,248,000起，粉絲可考慮入手。

▲ 車廂以紅黑撞色搶眼設計，賽車味極濃。

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