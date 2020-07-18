【懶人食譜】低成本簡易家常菜！大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜

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明珠海景總廚楊志宏今次教大家煮夏天時令瓜──勝瓜，又名絲瓜。今次菜式是金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜，香口得來不會膩，同樣是消暑的好菜式，在限聚令下留在家自煮，是不錯的選擇，而整道菜價錢亦不貴。
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金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜製作方法簡單，整道菜的成本亦不貴。瀨尿蝦乾是本地大澳特產，一斤約180元左右，已經很大包，可以分很多次食。根據百佳網上超市的價錢，好味炸蒜酥（150G）售25.9元。 在街市買勝瓜、生蒜、粉絲及金菇的話，大概30元就有交易。
材料：
- 瀨尿蝦乾 6至7隻
- 勝瓜 半條
- 生蒜蓉 20克
- 炸蒜蓉 20克
- 粉絲 100克
- 金菇 半包
調味料：
- 生抽適量
- 糖適量
- 鹽適量
做法：
1. 先把勝瓜刨皮洗淨，切件。金菇亦切掉尾部備用。
2. 粉絲浸清水約半小時，然後以適量生抽、鹽和糖煮一會至入味。
3. 瀝乾水後，撈入生蒜和炸蒜。
4. 碟上先排好勝瓜，然後放撈好蒜蓉的粉絲，再順序將金菇及瀨尿蝦乾放上面。
5. 大火蒸15-20分鐘，最後淋上豉油熟油便成。
小貼士：
作者：郭秀芳
責任編輯：招美寶
（節錄）
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欄名 : 生活理財