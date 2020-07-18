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【懶人食譜】低成本簡易家常菜！大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜

日常開支 15:00 2020/07/18

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【懶人食譜】低成本簡易家常菜！大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜

明珠海景總廚楊志宏今次教大家煮夏天時令瓜──勝瓜，又名絲瓜。今次菜式是金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜，香口得來不會膩，同樣是消暑的好菜式，在限聚令下留在家自煮，是不錯的選擇，而整道菜價錢亦不貴。

【延伸閱讀】【懶人食譜】簡易低成本住家菜！大廚教煮洋葱炒雞肉

金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜製作方法簡單，整道菜的成本亦不貴。瀨尿蝦乾是本地大澳特產，一斤約180元左右，已經很大包，可以分很多次食。根據百佳網上超市的價錢，好味炸蒜酥（150G）售25.9元。 在街市買勝瓜、生蒜、粉絲及金菇的話，大概30元就有交易。

材料：

  • 瀨尿蝦乾 6至7隻
  • 勝瓜 半條
  • 生蒜蓉 20克
  • 炸蒜蓉 20克
  • 粉絲 100克
  • 金菇 半包

調味料：

  • 生抽適量
  • 糖適量
  • 鹽適量

做法：

1. 先把勝瓜刨皮洗淨，切件。金菇亦切掉尾部備用。

2. 粉絲浸清水約半小時，然後以適量生抽、鹽和糖煮一會至入味。

3. 瀝乾水後，撈入生蒜和炸蒜。

4. 碟上先排好勝瓜，然後放撈好蒜蓉的粉絲，再順序將金菇及瀨尿蝦乾放上面。

5. 大火蒸15-20分鐘，最後淋上豉油熟油便成。

小貼士：

  • 超市有售現成的炸蒜蓉。
  • 炒勝瓜宜先去掉瓜瓤，以減低烹調時滲透出來的水份；蒸勝瓜則宜斜切，可保留瓜的水份。
  • 瀨尿蝦乾只需洗一洗，瀝乾水可用，不用浸水。
  • 勝瓜外皮帶有草青苦味，只要在切走表面突起的條紋，跟着在流水下用刀輕輕刮走多餘的青綠色的表皮便可。但過分去掉表皮，勝瓜吃來便失去脆口感。
  • 想粉絲蒸出來不乾又入味，楊師傅提醒要先把粉絲用調味料煮一會，瀝乾後再和其他食材同蒸，便吃到軟腍惹味的粉絲了。

作者：郭秀芳
責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜 勝瓜斜切保留水份

＝＝＝＝＝＝＝

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欄名 : 生活理財

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