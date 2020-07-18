▲ 【懶人食譜】低成本簡易家常菜！大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜

明珠海景總廚楊志宏今次教大家煮夏天時令瓜──勝瓜，又名絲瓜。今次菜式是金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜，香口得來不會膩，同樣是消暑的好菜式，在限聚令下留在家自煮，是不錯的選擇，而整道菜價錢亦不貴。

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金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜製作方法簡單，整道菜的成本亦不貴。瀨尿蝦乾是本地大澳特產，一斤約180元左右，已經很大包，可以分很多次食。根據百佳網上超市的價錢，好味炸蒜酥（150G）售25.9元。 在街市買勝瓜、生蒜、粉絲及金菇的話，大概30元就有交易。

材料： 瀨尿蝦乾 6至7隻

勝瓜 半條

生蒜蓉 20克

炸蒜蓉 20克

粉絲 100克

金菇 半包 調味料： 生抽適量

糖適量

鹽適量

做法： 1. 先把勝瓜刨皮洗淨，切件。金菇亦切掉尾部備用。 2. 粉絲浸清水約半小時，然後以適量生抽、鹽和糖煮一會至入味。 3. 瀝乾水後，撈入生蒜和炸蒜。 4. 碟上先排好勝瓜，然後放撈好蒜蓉的粉絲，再順序將金菇及瀨尿蝦乾放上面。 5. 大火蒸15-20分鐘，最後淋上豉油熟油便成。

小貼士：

超市有售現成的炸蒜蓉。

炒勝瓜宜先去掉瓜瓤，以減低烹調時滲透出來的水份；蒸勝瓜則宜斜切，可保留瓜的水份。

瀨尿蝦乾只需洗一洗，瀝乾水可用，不用浸水。

勝瓜外皮帶有草青苦味，只要在切走表面突起的條紋，跟着在流水下用刀輕輕刮走多餘的青綠色的表皮便可。但過分去掉表皮，勝瓜吃來便失去脆口感。

想粉絲蒸出來不乾又入味，楊師傅提醒要先把粉絲用調味料煮一會，瀝乾後再和其他食材同蒸，便吃到軟腍惹味的粉絲了。

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：大廚教金銀蒜瀨尿蝦乾蒸勝瓜 勝瓜斜切保留水份】

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