▲ 【電子錢包】足不出戶都可以交政府帳單？4個電子錢包繳付帳單方法一覽

新冠肺炎疫情再度肆虐，政府呼籲市民盡量減少外出、留在家中，減低受感染的風險。以往不少人會到便利店繳交政府帳單，而疫情之下不想外出，可改用電子錢包付款！

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PayMe（Android／iOS）

PayMe用戶只需更新至最新版本，即可使用有關支付功能。PayMe目前支援支付水務署、香港電燈、政府一般繳款單、稅務局及差餉物業估價署的帳單。

用戶支付指定政府帳單時，打開PayMe並掃描帳單上的二維碼，確認金額後點按「付款」，即可完成支付流程。

AlipayHK（Android／iOS）

AlipayHK繳費服務現已覆蓋超過60個商戶，包括水務署、香港電燈、中電及煤氣等機構的帳單。用戶可選擇單次繳費及自動付款服務。

單次繳費：用戶點擊「繳費服務」並選擇相應機構，簡單輸入所需資料後，即可繳費。

自動付款：用戶可於AlipayHK啟動自動付款服務，授權AlipayHK每月按時繳費。

O！ ePay（Android／iOS）

O！ ePay用戶可透過八達通App掃描帳單上的QR Code，即可繳付水務署、差餉物業估價署、稅務局及政府一般繳款單。

WeChat Pay HK（Android／iOS）

WeChat Pay HK同樣提供繳付政府帳單服務，包括水費、稅款、差餉及地租。用戶更可使用WeChat Pay HK繳付電費。

只需打開WeChat Pay HK並掃描政府帳單上的QR code，再按付款便可繳費。

除了上述電子錢包外，還有16間銀行的轉數快（FPS）系統都提供繳付政府帳單服務，包括水費單、稅單、差餉及地租單。

責任編輯：曹佩鈞

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