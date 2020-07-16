  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【電子錢包】足不出戶都可以交政府帳單？4個電子錢包繳付帳單方法一覽

日常開支 17:39 2020/07/16

分享：

【電子錢包】足不出戶都可以交政府帳單？4個電子錢包繳付帳單方法一覽

新冠肺炎疫情再度肆虐，政府呼籲市民盡量減少外出、留在家中，減低受感染的風險。以往不少人會到便利店繳交政府帳單，而疫情之下不想外出，可改用電子錢包付款！

【延伸閱讀】【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議

PayMe（AndroidiOS

PayMe用戶只需更新至最新版本，即可使用有關支付功能。PayMe目前支援支付水務署、香港電燈、政府一般繳款單、稅務局及差餉物業估價署的帳單。

用戶支付指定政府帳單時，打開PayMe並掃描帳單上的二維碼，確認金額後點按「付款」，即可完成支付流程。

AlipayHK（AndroidiOS

AlipayHK繳費服務現已覆蓋超過60個商戶，包括水務署、香港電燈、中電及煤氣等機構的帳單。用戶可選擇單次繳費及自動付款服務。

單次繳費：用戶點擊「繳費服務」並選擇相應機構，簡單輸入所需資料後，即可繳費。

自動付款：用戶可於AlipayHK啟動自動付款服務，授權AlipayHK每月按時繳費。

O！ ePay（AndroidiOS

O！ ePay用戶可透過八達通App掃描帳單上的QR Code，即可繳付水務署、差餉物業估價署、稅務局及政府一般繳款單。

WeChat Pay HK（AndroidiOS

WeChat Pay HK同樣提供繳付政府帳單服務，包括水費、稅款、差餉及地租。用戶更可使用WeChat Pay HK繳付電費。

只需打開WeChat Pay HK並掃描政府帳單上的QR code，再按付款便可繳費。

除了上述電子錢包外，還有16間銀行的轉數快（FPS）系統都提供繳付政府帳單服務，包括水費單、稅單、差餉及地租單。

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

欄名 : 生活理財

相關文章

【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
2020/07/09
【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
今日
【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
2020/07/14
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）

最新專欄文章 更多

【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
今日
【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議
【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較
2020/07/15
【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
2020/07/14
足不出戶都可以買餸！4個特色網上超市一覽（附免運費門檻）
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
2020/07/13
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
2020/07/09
【出糧戶口】邊度有2.5%額外活期年息？　5間銀行出糧戶口優惠大比拼
電子支付 銀行 水務署 稅務局 差餉物業估價署 八達通 稅務 微信支付 PayMe 支付寶

下一篇文章

【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠　指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【離岸戶口】想開離岸戶口？ 4大銀行申請最新要求一覽
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【政府派錢1萬】「現金發放計劃」63萬書面登記市民可提早於周三（7月15日）起收錢1萬
【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較
【核酸檢測比較】本港爆發第三波疫情　醫院、醫務中心新冠病毒測試價錢、時間比較
【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【口罩供應】九巴增加口罩銷售點　每盒50個裝售100元（附銷售地點）
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月16日】
【外賣優惠】一文睇清大家樂、太興、麥當勞、譚仔、稻香等食肆外賣優惠【附優惠詳情】【更新至7月16日】
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項