▲ 【外賣優惠】 Openrice、Eatigo外賣自取優惠 指定餐廳優惠低至5折（附優惠碼） -

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，政府收緊防疫措施，包括由昨日（15日）起，禁止食肆於傍晚6時至凌晨5時期間提供堂食，只能外賣。打工仔不想在收工時仍要花時間等外賣，可透過網上平台預先訂外賣，然後到餐廳自取，節省時間的同時，也能享有網上平台與餐廳合作的優惠。可留意以下網上平台的預訂外賣自取服務。

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OpenRice

OpenRice除了可用作餐廳訂座外，亦設有預訂外賣自取的功能。透過OpenRice可搜索附近的合作餐廳，並會顯示出餐廳與平台合作的獨家優惠，部分設有優惠套餐，指定食品或全單享折扣優惠。部分餐廳如幸福堂（旺角）、Green Common（指定分店）及上海婆婆366（尖沙咀）更提供低至5折優惠。消費者亦可根據餐廳所提供的最快取餐時間，考慮選擇預訂哪一間餐廳的食品。

由即日起至12月31日，逢星期二及四使用MasterCard付款，滿80元即可減20元，每次名額只限400名，先到先得。不定期會有快閃優惠，需要留意平台最新資訊。

OpenRice網站/應用程式（iOS/Android）

Eatigo

即日起至7月22日，經eatigo「eat-to-go」訂外賣自取服務，輸入優惠碼「HKD25OFF」，除eatigo基本折扣外，結帳即可減25元，每人每日皆可享優惠1次，以10次為上限。此外，eat-to-go的指定餐廳指定時段的外賣更有低至半價優惠，例如PizzaExpress、alfafa、The Coffee Academics等，惟其優惠時段均為晚市之前。

Eatigo網站/應用程式（iOS/Android）

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責任編輯：李瑩