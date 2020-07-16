【醫藥股板塊】大健康主題概念 3隻具倍升潛力醫藥股

▲ 【醫藥股板塊】食大健康主題概念 3隻倍升潛力醫藥股

中國與海外關係緊張，在此時投資港股最好選擇業務與內地市場關連度較大的，或者潛在受到可能的負面影響較低的股份，而醫藥相關股就是其中一個不應錯過的機會。大健康主題正好可以避過正面衝擊，這三隻醫藥股具有很大的增長潛力。

1. 春立醫療：專注關節類產品

春立醫療 （01858） 業務主打骨科植入物市場，特別是關節類產品最為重要。2019年的收入為8.55億元（人民幣•下同），按年上升71.8%，毛利率由2018年的63.85%升至2019年的69.38%。

按產品類別看，關節假體產品收入8.34億元，按年升72.4%，佔總收入97.6%。可見此為最重要業務。另外，脊柱產品收入2,055萬元，按年升49.2%，佔總收入2.4%，增幅同樣強勁。

內地人口老化是結構性趨勢，春立醫療亦引入及推廣微創應用技術及拓高端產品，兼同時加大出口，2019年出口收入按年升250%至6,215萬元，長綫相信仍有增長空間。值得一提的是，春立準備於A股上市，有機會成為未來一項股價上升催化劑。

▲ 由春立醫療牽頭，聯合「國內著名高校、科研院所、臨床醫院、企業」進行的「多孔鉭骨修復材料及植入性產品開發與臨床應用」項目，已獲政府批准為國家重點項目

2. 康德萊：通波仔手術需求增

康德萊醫械 （01501） 是心內介入器械製造商，主要產品主要用於心血管介入手術。康德萊醫械是內地少數擁有涵蓋模具及設備的設計及開發、產品注塑、產品組裝、產品包裝、滅菌完整產業鏈的醫療器械集團之一，於研發上有一定實力。

康德萊醫械收入9成是來自心血管器械。在2019年，康德萊醫械收入為2.86億元，按年升41.1%。收入增長主因是積極開拓網絡令介入類器械銷量上升。另外，毛利率由58.3%升至60.9%。

與春立醫療一樣，同樣受惠於人口老化，而且隨着中國人飲食愈趨西化及肉類食用量佔比上升，心臟病亦有年輕化趨勢，所以需求只會有增無減。

▲ 康德萊醫械是心內介入器械製造商，主要產品主要用於心血管介入手術。

3. 開拓藥業：主研腫瘤及脫髮藥

開拓藥業-B （09939） 主研癌症類及脫髮藥。由於未有銷售，所以尚未有收入，但由於今年5月下旬才剛上市，故相信在短時間內應不會有資金問題。

普克魯胺（GT0918）是開拓藥業最重點在研藥物，用於治療轉移性去勢抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的潛在同類最佳小分子AR拮抗劑，計劃於2020年提交新藥上市申請（NDA），並在蘇州自設廠房，2020年第三季度可進行GMP生產。最初一條生產綫預計每年可製400萬片，明年第四季將商業化。

另一重點藥福瑞他恩（KX-826）是利用抗雄激素相關（或AR相關）科疾學知識開發作局部皮膚科用途的潛在同類首創小分子AR拮抗劑。目前已正在中國及美國進行針對雄激素性脫髮的臨床試驗。

由於開拓藥業仍未有商業化的產品，較前兩間公司風險較高，但卻有機會給予可觀意外回報。投資者亦可考慮有藥正式推出市場時再評估及買入，現階段買也宜控制注碼及需有耐性。

▲ 開拓藥業-B主研癌症類及脫髮藥

總結來說，醫藥相關股如果能找到對的位置，相信仍有很大的成長空間，大家不妨多留意。

（節錄）

【全文︰有倍升潛力的3隻醫藥股（附更深入個股分析）】（收費文章）

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