【醫藥股板塊】大健康主題概念 3隻具倍升潛力醫藥股

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【危疾保險】終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？
中國與海外關係緊張，在此時投資港股最好選擇業務與內地市場關連度較大的，或者潛在受到可能的負面影響較低的股份，而醫藥相關股就是其中一個不應錯過的機會。大健康主題正好可以避過正面衝擊，這三隻醫藥股具有很大的增長潛力。
1. 春立醫療：專注關節類產品
春立醫療 （01858） 業務主打骨科植入物市場，特別是關節類產品最為重要。2019年的收入為8.55億元（人民幣•下同），按年上升71.8%，毛利率由2018年的63.85%升至2019年的69.38%。
按產品類別看，關節假體產品收入8.34億元，按年升72.4%，佔總收入97.6%。可見此為最重要業務。另外，脊柱產品收入2,055萬元，按年升49.2%，佔總收入2.4%，增幅同樣強勁。
內地人口老化是結構性趨勢，春立醫療亦引入及推廣微創應用技術及拓高端產品，兼同時加大出口，2019年出口收入按年升250%至6,215萬元，長綫相信仍有增長空間。值得一提的是，春立準備於A股上市，有機會成為未來一項股價上升催化劑。
2. 康德萊：通波仔手術需求增
康德萊醫械 （01501） 是心內介入器械製造商，主要產品主要用於心血管介入手術。康德萊醫械是內地少數擁有涵蓋模具及設備的設計及開發、產品注塑、產品組裝、產品包裝、滅菌完整產業鏈的醫療器械集團之一，於研發上有一定實力。
康德萊醫械收入9成是來自心血管器械。在2019年，康德萊醫械收入為2.86億元，按年升41.1%。收入增長主因是積極開拓網絡令介入類器械銷量上升。另外，毛利率由58.3%升至60.9%。
與春立醫療一樣，同樣受惠於人口老化，而且隨着中國人飲食愈趨西化及肉類食用量佔比上升，心臟病亦有年輕化趨勢，所以需求只會有增無減。
3. 開拓藥業：主研腫瘤及脫髮藥
開拓藥業-B （09939） 主研癌症類及脫髮藥。由於未有銷售，所以尚未有收入，但由於今年5月下旬才剛上市，故相信在短時間內應不會有資金問題。
普克魯胺（GT0918）是開拓藥業最重點在研藥物，用於治療轉移性去勢抵抗性前列腺癌（或mCRPC）的潛在同類最佳小分子AR拮抗劑，計劃於2020年提交新藥上市申請（NDA），並在蘇州自設廠房，2020年第三季度可進行GMP生產。最初一條生產綫預計每年可製400萬片，明年第四季將商業化。
另一重點藥福瑞他恩（KX-826）是利用抗雄激素相關（或AR相關）科疾學知識開發作局部皮膚科用途的潛在同類首創小分子AR拮抗劑。目前已正在中國及美國進行針對雄激素性脫髮的臨床試驗。
由於開拓藥業仍未有商業化的產品，較前兩間公司風險較高，但卻有機會給予可觀意外回報。投資者亦可考慮有藥正式推出市場時再評估及買入，現階段買也宜控制注碼及需有耐性。
總結來說，醫藥相關股如果能找到對的位置，相信仍有很大的成長空間，大家不妨多留意。
（節錄）
【全文︰有倍升潛力的3隻醫藥股（附更深入個股分析）】（收費文章）
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撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、The Motley Fool HK萬里富財經專欄作家
欄名 : 生活理財