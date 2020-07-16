【交水費】嚇人水費單見水費暴升！3個方法向水務署提出水費爭議

▲ 水費暴升？ 3個方法向水務署提出水費爭議

在新冠肺炎疫情期間，水務署一度暫停上門抄錶服務，改為以估算住戶用水量作收費。惟不少市民發現新一期水費飆升，甚至有報道指有住戶的水費更暴升20多倍！如果市民懷疑被多收水費，可以透過下列3個方法與水務署聯絡，重新計算用水量。

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一般來說，水務署只接受註冊用戶的水費投訴。如果投訴人不是註冊用戶，宜於投訴前先得到有關註冊用戶的同意。不過，你亦可申請成為註冊用戶，再以註冊用戶的身份投訴。

投訴方法：

1. 致電水務署諮詢熱綫2824 5000

2. 親自到水務署任何一間客戶諮詢中心（地址）

受疫情影響，客戶諮詢中心未必如常運作，到訪前宜先致電查詢開放時間

3. 寫信向水務署投訴

郵遞：水務監督-香港灣仔告士打道7號入境事務大樓43樓

傳真：2802 7333

需要注意，投訴人必須在繳款限期的7天前提出投訴，否則會被徵收逾期附加費。在接獲投訴後，水務署會展開調查，而投訴人暫時毋須繳付爭議的水費。不過，用戶亦須繳付中期水費，一般情況下，中期水費會與往常所繳付的水費款額相若。水務署會以信件告知結果，若水費有所錯誤，水務署會調整水費帳款。

責任編輯：曹佩鈞

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