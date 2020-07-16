【危疾保險】終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？

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終身危疾保險向來受歡迎，受保人可得到危疾保障，而產品本身亦有儲蓄成分，倘若受保人無病無痛，亦可以「拎返啲錢」，達至「有病醫病，無病儲錢」的效果。當然，危疾保險產品的重點是癌症、心臟病、中風等嚴重疾病的保障，儲錢只是錦上添花；不過，作為消費者，自然期望保單盡快回本，享有較大彈性去決定資金的用途，若果幸運地健康無恙無得索償，他日亦可選擇退保，取回供款。
【延伸閱讀】【危疾保險】「入門版」終身危疾 比較單次危疾保障
10Life選了市場上現時熱賣的終身危疾保險產品，了解它們的保證回本年，亦計算了產品於指定年期的保證內部回報率 （保證IRR），及預期內部回報率 （預期IRR），後者包括保證及非保證成分。以下10Life計算之假設：受保人為35歲非吸煙男性，供款20年 （或最接近20年）。
|比較終身危疾保險產品：危疾保障 VS 儲蓄回報
假設受保人為男性， 20 年供款期（或最接近 20 年供款期的選項）
|保險公司及產品
|10Life
危疾保障評分
（男性）
|儲蓄回報
|保證
回本年
|20年保證
內部回報率
|30年保證
內部回報率
|20年預期
內部回報率
|30年預期
內部回報率
|富通 | 守護168 2
|8.5
|20
|0.0%
|0.0%
|2.8%
|4.4%
|中國人壽 | 護您安心危疾多重保（自選計劃）
|8.3
|42
|-4.1%
|-0.6%
|-0.7%
|2.2%
|萬通保險 | 首選健康保500+
|8.3
|25
|-6.5%
|0.2%
|-2.8%
|4.2%
|宏利 | 活耀人生危疾保
|8.2
|25
|-2.8%
|0.0%
|1.9%
|3.7%
|富衛 | 危疾全守衛 （優越版）
|8.1
|30
|-2.3%
|0.1%
|2.4%
|3.8%
|安盛 | 康采 II 嚴重疾病保障 （早期+多重附加契約）
|8.1
|49
|-19.0%
|-2.5%
|-10.5%
|0.4%
|永明金融 | 永明危疾齊加保計劃2
|7.8
|30
|-7.2%
|0.0%
|0.5%
|3.0%
|英國保誠 | 危疾首護保
|7.3
|50
|-10.5%
|-2.9%
|-3.1%
|1.8%
|友邦 | 多重智倍保
|7.2
|55
|-5.8%
|-2.1%
|-1.4%
|1.5%
|中銀人壽 | 摯守護危疾保險計劃
|6.4
|15
|0.2%
|1.0%
|0.5%
|2.9%
|備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年6月24日。
2. 10Life以不同途徑搜集保險產品的資料，並透過假設及數學運算，得出以上資料，僅供一般性的教育及參考用途，並不構成任何購買保險產品的建議。用戶購買任何保險產品前，應與持牌保險顧問諮詢適合自己的保險方案。10Life不會就資料來源的準確性、完整性及適時性所引致的任何索償及/ 或損失負上任何責任。
3. 假設受保人為35歲男性，非吸煙人士，20年供款期（或最接近20年供款期的選項），15萬美元基本保額。
4. 終生危疾產品的回本年、保證及預期內部回報率並不影響10Life的危疾保障評分。 如閣下想深入了解以上危疾保障評分方法，請瀏覽10Life網站
保證回本年提取現金減保額
在上述多個終生危疾保險產品，中銀人壽「摯守護危疾保險計劃」的保證回本年最短，只有15年。而對於成人男性，上表中危疾保障評分最高的富通「守護168 2」，其保證回本年亦僅需20年，言則，受保人剛供款完畢，若選擇退保，便可全數取回已供保費，而在供款期內，受保人亦得到危疾保險的保障。
於保證回本年時，受保人已付保費會等於保單內的保證現金價值。但大家須留意，若受保人於保證回本年後，提取部分保證現金價值，其危疾保障的保額亦會減少。如果保證現金價值被提取至零，危疾保障亦隨之無效，等於退保。
【延伸閱讀】【危疾保險】終生危疾保新產品可賠完再賠？分析持續癌症治療保障
非保證派息 不影響基本保額
從上表中，若產品於指定時期的IRR是負數，代表產品尚未回本。一般而言，終身危疾保險的保證回報（或保證IRR）都不高，畢竟產品的主要目的並非儲蓄、賺錢，而是危疾保障。
終身危疾保險亦可能派發現金紅利、利息，造就預期回報（或預期IRR），但這些皆是非保證，沒有受保單合約保障。於保單期內，提取現金紅利、利息（如有）等非保證收入，並不會影響危疾保障的基本保額。
本文只集中分析終生危疾保險產品的儲蓄回報，並沒有着墨於危疾保障，而後者是危疾保險的重點。大家若想取得更多資訊，可瀏覽10Life網站。
註：以上資料由10Life提供，並不是銷售建議。
【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：終身危疾保險可以儲錢，儲到幾多錢？】
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撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼