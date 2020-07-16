▲ 【危疾保險】終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？ -

終身危疾保險向來受歡迎，受保人可得到危疾保障，而產品本身亦有儲蓄成分，倘若受保人無病無痛，亦可以「拎返啲錢」，達至「有病醫病，無病儲錢」的效果。當然，危疾保險產品的重點是癌症、心臟病、中風等嚴重疾病的保障，儲錢只是錦上添花；不過，作為消費者，自然期望保單盡快回本，享有較大彈性去決定資金的用途，若果幸運地健康無恙無得索償，他日亦可選擇退保，取回供款。

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10Life選了市場上現時熱賣的終身危疾保險產品，了解它們的保證回本年，亦計算了產品於指定年期的保證內部回報率 （保證IRR），及預期內部回報率 （預期IRR），後者包括保證及非保證成分。以下10Life計算之假設：受保人為35歲非吸煙男性，供款20年 （或最接近20年）。

保證回本年提取現金減保額

在上述多個終生危疾保險產品，中銀人壽「摯守護危疾保險計劃」的保證回本年最短，只有15年。而對於成人男性，上表中危疾保障評分最高的富通「守護168 2」，其保證回本年亦僅需20年，言則，受保人剛供款完畢，若選擇退保，便可全數取回已供保費，而在供款期內，受保人亦得到危疾保險的保障。



於保證回本年時，受保人已付保費會等於保單內的保證現金價值。但大家須留意，若受保人於保證回本年後，提取部分保證現金價值，其危疾保障的保額亦會減少。如果保證現金價值被提取至零，危疾保障亦隨之無效，等於退保。

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非保證派息 不影響基本保額



從上表中，若產品於指定時期的IRR是負數，代表產品尚未回本。一般而言，終身危疾保險的保證回報（或保證IRR）都不高，畢竟產品的主要目的並非儲蓄、賺錢，而是危疾保障。



終身危疾保險亦可能派發現金紅利、利息，造就預期回報（或預期IRR），但這些皆是 非保證 ，沒有受保單合約保障。於保單期內，提取現金紅利、利息（如有）等非保證收入，並不會影響危疾保障的 基本保額 。

本文只集中分析終生危疾保險產品的儲蓄回報，並沒有着墨於危疾保障，而後者是危疾保險的重點。大家若想取得更多資訊，可瀏覽10Life網站。



註：以上資料由10Life提供，並不是銷售建議。

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：終身危疾保險可以儲錢，儲到幾多錢？】

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