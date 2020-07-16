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【危疾保險】終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？

博客 13:56 2020/07/16

分享：

【危疾保險】終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？ -

終身危疾保險向來受歡迎，受保人可得到危疾保障，而產品本身亦有儲蓄成分，倘若受保人無病無痛，亦可以「拎返啲錢」，達至「有病醫病，無病儲錢」的效果。當然，危疾保險產品的重點是癌症、心臟病、中風等嚴重疾病的保障，儲錢只是錦上添花；不過，作為消費者，自然期望保單盡快回本，享有較大彈性去決定資金的用途，若果幸運地健康無恙無得索償，他日亦可選擇退保，取回供款。

【延伸閱讀】【危疾保險】「入門版」終身危疾　比較單次危疾保障

10Life選了市場上現時熱賣的終身危疾保險產品，了解它們的保證回本年，亦計算了產品於指定年期的保證內部回報率 （保證IRR），及預期內部回報率 （預期IRR），後者包括保證及非保證成分。以下10Life計算之假設：受保人為35歲非吸煙男性，供款20年 （或最接近20年）。

比較終身危疾保險產品：危疾保障 VS 儲蓄回報
假設受保人為男性， 20 年供款期（或最接近 20 年供款期的選項）
保險公司及產品 10Life
危疾保障評分
（男性）		 儲蓄回報
保證
回本年		 20年保證
內部回報率		 30年保證
內部回報率		 20年預期
內部回報率		 30年預期
內部回報率
富通 | 守護168 2 8.5 20 0.0% 0.0% 2.8% 4.4%
中國人壽 | 護您安心危疾多重保（自選計劃） 8.3 42 -4.1% -0.6% -0.7% 2.2%
萬通保險 | 首選健康保500+ 8.3 25 -6.5% 0.2% -2.8% 4.2%
宏利 | 活耀人生危疾保 8.2 25 -2.8% 0.0% 1.9% 3.7%
富衛 | 危疾全守衛 （優越版） 8.1 30 -2.3% 0.1% 2.4% 3.8%
安盛 | 康采 II 嚴重疾病保障 （早期+多重附加契約） 8.1 49 -19.0% -2.5% -10.5% 0.4%
永明金融 | 永明危疾齊加保計劃2 7.8 30 -7.2% 0.0% 0.5% 3.0%
英國保誠 | 危疾首護保 7.3 50 -10.5% -2.9% -3.1% 1.8%
友邦 | 多重智倍保 7.2 55 -5.8% -2.1% -1.4% 1.5%
中銀人壽 | 摯守護危疾保險計劃 6.4 15 0.2% 1.0% 0.5% 2.9%
備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年6月24日。
2. 10Life以不同途徑搜集保險產品的資料，並透過假設及數學運算，得出以上資料，僅供一般性的教育及參考用途，並不構成任何購買保險產品的建議。用戶購買任何保險產品前，應與持牌保險顧問諮詢適合自己的保險方案。10Life不會就資料來源的準確性、完整性及適時性所引致的任何索償及/ 或損失負上任何責任。
3. 假設受保人為35歲男性，非吸煙人士，20年供款期（或最接近20年供款期的選項），15萬美元基本保額。
4. 終生危疾產品的回本年、保證及預期內部回報率並不影響10Life的危疾保障評分。 如閣下想深入了解以上危疾保障評分方法，請瀏覽10Life網站

保證回本年提取現金減保額

在上述多個終生危疾保險產品，中銀人壽「摯守護危疾保險計劃」的保證回本年最短，只有15年。而對於成人男性，上表中危疾保障評分最高的富通「守護168 2」，其保證回本年亦僅需20年，言則，受保人剛供款完畢，若選擇退保，便可全數取回已供保費，而在供款期內，受保人亦得到危疾保險的保障。

於保證回本年時，受保人已付保費會等於保單內的保證現金價值。但大家須留意，若受保人於保證回本年後，提取部分保證現金價值，其危疾保障的保額亦會減少。如果保證現金價值被提取至零，危疾保障亦隨之無效，等於退保。

【延伸閱讀】【危疾保險】終生危疾保新產品可賠完再賠？分析持續癌症治療保障

非保證派息　不影響基本保額

從上表中，若產品於指定時期的IRR是負數，代表產品尚未回本。一般而言，終身危疾保險的保證回報（或保證IRR）都不高，畢竟產品的主要目的並非儲蓄、賺錢，而是危疾保障。

終身危疾保險亦可能派發現金紅利、利息，造就預期回報（或預期IRR），但這些皆是非保證，沒有受保單合約保障。於保單期內，提取現金紅利、利息（如有）等非保證收入，並不會影響危疾保障的基本保額

本文只集中分析終生危疾保險產品的儲蓄回報，並沒有着墨於危疾保障，而後者是危疾保險的重點。大家若想取得更多資訊，可瀏覽10Life網站。


註：以上資料由10Life提供，並不是銷售建議。 

【文章來源：10Life；已獲授權轉載。原題：終身危疾保險可以儲錢，儲到幾多錢？

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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