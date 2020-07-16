▲ 【移民英國】英內政大臣：正研究增18至23歲港人赴英權利 -

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，最快6年可申請入籍。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）指，政府正研究增加18至23歲港人到英國的權利。

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18至23歲港人未受惠BNO擴權

因應《港區國安法》立法，英國早前公布BNO擴權方案，向合資格BNO持有人及其家屬提供5年居留許可，期間可工作或讀書，然後可再申請定居身分，再住滿12個月後即可申請公民權。英方估計有接近300萬港人受惠，方案將不設配額。

根據方案，合資格BNO持有人及其家屬均能受惠，但英國政府未有公布有關家屬的定義，參考現時英國政府有關親屬簽證（Family Visa）規定，合資格的家屬包括伴侶（配偶或同居兩年或以上伴侶）、18歲以下子女、需要長期照顧的父母。意味着 18至23歲的港人同時不符合申請BNO的資格，或不能因家長持BNO而獲得 5年居留許可。

英國《衛報》（The Guardian）報道指，彭黛玲向 下議院民政事務選擇委員會表示，她一直積極研究增加18至23歲的港人到英國的權利，因他們在1997年後出生，不符合申請BNO的資格，未能受惠於BNO 擴權 。她表示，有關問題相當複雜，但會為香港年輕人提供承諾。

責任編輯：李瑩

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