  • 32°C
香港時間 : 2020716日 (四) 13:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【移民英國】英內政大臣：正研究增18至23歲港人赴英權利

歐洲 12:33 2020/07/16

分享：

【移民英國】英內政大臣：正研究增18至23歲港人赴英權利 -

英國政府早前宣布將向香港的英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其家屬提供入籍路徑，最快6年可申請入籍。英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）指，政府正研究增加18至23歲港人到英國的權利。

【延伸閱讀】【BNO移民英國】BNO持有人留英6年可入籍　生活費、租屋成本要幾多？

18至23歲港人未受惠BNO擴權

因應《港區國安法》立法，英國早前公布BNO擴權方案，向合資格BNO持有人及其家屬提供5年居留許可，期間可工作或讀書，然後可再申請定居身分，再住滿12個月後即可申請公民權。英方估計有接近300萬港人受惠，方案將不設配額。

根據方案，合資格BNO持有人及其家屬均能受惠，但英國政府未有公布有關家屬的定義，參考現時英國政府有關親屬簽證（Family Visa）規定，合資格的家屬包括伴侶（配偶或同居兩年或以上伴侶）、18歲以下子女、需要長期照顧的父母。意味着18至23歲的港人同時不符合申請BNO的資格，或不能因家長持BNO而獲得5年居留許可。

英國《衛報》（The Guardian）報道指，彭黛玲向下議院民政事務選擇委員會表示，她一直積極研究增加18至23歲的港人到英國的權利，因他們在1997年後出生，不符合申請BNO的資格，未能受惠於BNO擴權。她表示，有關問題相當複雜，但會為香港年輕人提供承諾。

責任編輯：李瑩

更多移民海外資訊，按此瀏覽「移民海外知多啲」專頁

＝＝＝＝＝＝＝

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

＝＝＝＝＝＝＝

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】想知自己是否曾經申請過BNO？4步免費查詢BNO身份
2020/07/02
【BNO移民英國】想知自己是否曾經申請過BNO？4步免費查詢BNO身份
【續領BNO】寄BNO文件到英國　邊間快遞公司平靚正？（附減50元優惠碼）
2020/07/03
【續領BNO】寄BNO文件到英國　邊間快遞公司平靚正？（附減50元優惠碼）
【BNO移民英國】英國搵工中英雙語人才吃香 港人識廣東話有優勢？
2020/07/08
【BNO移民英國】英國搵工中英雙語人才吃香 港人識廣東話有優勢？
【移民英國】港夫婦結婚後即移民英國 在港工作資歷不認可 一切重新出發
2020/07/12
【移民英國】港夫婦結婚後即移民英國 在港工作資歷不認可 一切重新出發
【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國
2020/07/14
【BNO移民英國】調查：持BNO港人若移民 逾7成首選英國

最新專欄文章 更多

【加拿大留學】加拿大允留學生境外網上學習　滿足條件畢業後具留加工作資格
2020/07/15
【加拿大留學】加拿大允留學生境外網上學習　滿足條件畢業後具留加工作資格
【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情 移民公司：年輕人最受惠（內附措施細節）
2020/07/09
【移民澳洲】澳洲公布延長港人簽證詳情 移民公司：年輕人最受惠（內附措施細節）
【移民澳洲】過去10年 澳洲新移民多高學歷人才　
2020/07/09
【移民澳洲】過去10年 澳洲新移民多高學歷人才　
【移民澳洲】入籍澳洲需時4至5年 要通過入籍考試
2020/07/09
【移民澳洲】入籍澳洲需時4至5年 要通過入籍考試
【移民澳洲】澳洲延長技術及畢業簽證至5年 由前澳洲移民官拆解邊種技術簽證較容易
2020/07/09
【移民澳洲】澳洲延長技術及畢業簽證至5年 由前澳洲移民官拆解邊種技術簽證較容易
BNO 移民 簽證 國安法 港區國安法 香港 英國

下一篇文章

【加拿大留學】加拿大允留學生境外網上學習　滿足條件畢業後具留加工作資格
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版