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【英鎊定期存款】移民英國唱定英鎊做定存 最高10.8厘 咩價位最值博？

收息攻略 11:13 2020/07/16

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英國放寬英國國民海外護照（BNO）的持有人移民英國的途徑，報導指約有20萬名港人有機會移居英國。不少投資者欲趁低吸納英鎊，再開立定期存款賺息。不過，專家建議暫只宜小注收集，主因是鎊滙仍甚波動，一旦年底爆冷呈硬脫歐，英鎊兌美元或失守1.2；且未能抹殺負利率的可能性。

7天存期方面，滙豐10.8厘年息，入場費是等值3萬港元；1個月存期，滙豐2.9厘年息，入場費是等值3萬港元。

至於3個月、6個月及12個月的存期，以上海商業銀行最高，分別為0.3厘、0.4厘及0.5厘，入場費是5千英鎊。

看好年底升幅

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，現價位英鎊已值博。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，下半年英鎊低見1.22；年底目標價為1.28。

東亞 （00023） 貨幣及利率交易部主管陳德祥更樂觀，若年底前英國順利脫歐，有望重上1.3高位；以鎊滙現價約1.25，或呈4%潛在升幅。但陳德祥提醒，未來半年英鎊走勢甚反覆，備受消息左右，如外電多次指當地經濟或陷300年以來最差，今年萎縮逾一成，財赤又嚴重，令英倫銀行多番出口術指不排除負利率，同時近期美元轉弱，亦未見英鎊兌美元顯著上升。

撰文 : 曾桂芬

欄名 : 存款收息

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