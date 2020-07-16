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茶木外賣自取套餐$88　陸陸雞煲推1蚊雞煲外賣優惠

消費錦囊 07:00 2020/07/16

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 茶木：外賣自取套餐$88

由即日起至7月22日，茶木推出外賣自取專享套餐，2個套餐只需$88，可選310溏心蛋肉燥飯、炸雞排肉燦飯或黑麻油雞翅麵。此外，套餐更包括2杯黑糖珍珠奶茶。

外賣自取平台

2. 7-Eleven：Häagen-Dazs鮮果雪糕杯$45/2杯

由即日起至7月21日於7-Eleven購買Häagen-Dazs鮮果雪糕系列迷你雪糕杯，$45即可買到2杯。

3. 陸陸雞煲火鍋：外賣1蚊雞煲

陸陸雞煲火鍋推出外賣1蚊雞煲（份量半隻）優惠，無論外賣自取或外賣送貨都可享此優惠。由於反應太熱烈，如想享用優惠，宜先留意陸陸雞煲火鍋最新公布。而外賣自取需自行到門市購買。

地址：旺角白布街16號地下

電話：2363 8466

詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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