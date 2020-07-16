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Levi‘s以舊換新優惠 捐牛仔產品 以$359起購買指定產品

消費錦囊 09:00 2020/07/16

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Levi’s® 推出「回收企劃」，即日起至7月26日，在指定 Levi’s® 專門店捐出牛仔褲或裙，以 $359 起價錢換購一條全新 Levi’s® 牛仔褲或牛仔裙。

即日起至26日期間，到本地Levi’s® 專門店（東涌東薈城、荃灣城市中心、尖沙咀中港城、銅鑼灣崇光百貨、北角國都廣場、新城市廣場 一田、大埔超級城、新蒲崗mikiki及九龍灣國際展貿中心分店除外），捐出任何品牌、清潔及完整的牛仔褲或牛仔裙，即可以$359起購買指定型號的Levi’s® 單品。

部分回收衣物將會贈送至環保慈善團體Redress以分派給其合作單位。其他將會贈送給The R Collective 作回收再造紗缐及升級改造用途。

Levi’s® 專門店地址

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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