調查指逾四分一打工仔遭減薪3成以上 27%僱主擬半年後重啟招聘

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JobsDB公布最新《疫情下職場調查》，發現18%受訪者面對裁員及就業不足問題，亦有超過四分一打工仔因疫情影響而要減薪30%或以上。27%企業會於未來6個月至1年重新展開招聘計劃。
調查於今年5月進行，向3,100名打工仔及800多名僱主進行網上問卷調查。
四分一打工仔遭減薪3成或以上
新冠肺炎疫情嚴重打撃各行各業，企業紛紛減薪、裁員，緊縮成本。調查發現，18%受訪者面對裁員及就業不足問題，當中又以飲食、旅遊、廣告及市場推廣行業備受影響。超過四分一打工仔要減薪3成或以上，亦有46%受訪者的工作收入因疫情而受到不同影響，當中包括面對停發或減少花紅、暫停加薪及凍薪等情況。
本地僱員在疫情前的整體工作快樂指數為6.1分（10分為滿分），疫情發生後，數字下跌至4.8分。若以行業分類，多個行業的工作快樂指數在疫情前後出現明顯下跌（見表一），當中又以月入低於11,000港元的基層打工仔跌幅最大（見表二）。
調查發現，49%上班族最擔心就業問題，其次為個人及家庭財政情況（45%）。此外，32%受訪者指在疫情期間，十分掛念與同事及客戶之間面對面接觸的日子。
表一：工作快樂指數（5大受影響行業）
|行業
|疫情前工作快樂指數
|疫情期間工作快樂指數
|整體打工仔
|6.1
|4.8 （↓1.3）
|時裝 / 製衣 / 紡織
|6.0
|3.3 （↓2.7）
|保健及美容
|6.6
|4.3 （↓2.3）
|飲食
|6.2
|4.3 （↓1.9）
|零售
|6.3
|4.5 （↓1.8）
|旅遊
|6.6
|4.9 （↓1.7）
表二：工作快樂指數 （按收入分類）
|每月收入（港元）
|疫情前工作快樂指數
|疫情期間工作快樂指數
|少於$11,000
|6.3
|4.1 （↓2.2）
|$11,000 - $17,000
|5.8
|4.5 （↓1.3）
|$17,000 - $30,000
|6.0
|4.7 （↓1.3）
|$ 30,000 - $70,000
|6.2
|5.0 （↓1.2）
|$ 70,000以上
|6.4
|5.6 （↓0.8）
遙距工作成新趨勢
疫情肆虐期間，不少企業實施在家工作安排。43%受訪者於疫情期間改為在家工作，其中從事教育、資訊科技及政府機構的人士在家工作的比例更超過6成；超過4成（43%）表示在家工作反而令工時變長，甚至需要在周末工作。
經過連續多月的在家工作安排後，41% 受訪者仍表示希望未來有更多時間可以在家工作，較希望減少在家工作時間的受訪者（26%）為多。
JobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，世界各地的工作文化已經在疫情之後出現前所未有的改變，企業應該思考未來的工作模式，例如讓員工在家工作或提供彈性工作時間，在新常態下作為其中一種吸引人才的政策。
27%僱主有意重啟招聘計劃 料有助畢業生就業
現時正值畢業生的求職季節。調查發現，27%企業有計劃於未來6個月至1年進行招聘，但有35% 企業稱未知何時才會重新聘請員工。
其中，銷售、客戶服務和業務拓展（28%）的相關崗位將會在未來6個月加快增聘人手，而行政及人事管理（20%）、會計（17%）、市場推廣及公關（17%）等行業，亦會於未來半年逐步恢復招聘，其中初級職位佔大多數（64%），或有助畢業生就業。
責任編輯︰陳啟昌
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欄名 : 職場百科