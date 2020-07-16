▲ 比利時情侶環遊世界逾1年 旅行資金如何得來？

環遊世界是很多人的夢想，但又有多少人可以做到？來自比利時的情侶Naick及Kim就在2018年底辭去工作，踏上環遊世界的旅程。他們至今已經遊歷12至14個國家，更把旅行的所見所聞拍成影片，到底他們的旅行資金是如何得來？

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Naick本來任職顧問，而Kim則是稅務律師。他們未展開環遊世界之旅前都已是經常外遊，在一次去馬來西亞旅行的時候，遇到一對加拿大夫婦，得知他們和2個子女過着旅居的生活已接近一年，令他們亦萌生環遊世界的念頭。

不過，當時他們事業剛剛起步，亦剛置業，無法好像那對加拿大夫婦這麼自由。但後來他們遇到愈來愈多這樣的人，會抽三個月、半年、甚至一至兩年時間去旅行。

之後兩人在工作上也賺了不少錢，對於工作的想法也有改變。他們反思自己到底想要怎樣的生活，於是就打算趁年輕時去環遊世界、增廣見聞，更開始為旅行制定計劃。

用3年時間儲旅行基金

因此，他們計劃為預期一年的旅遊作出簡單的預算，然後就開始儲蓄這筆旅行基金。他們改變了生活方式，減省開支，例如不買貴衫，減少出外用膳，大概2至3年的時間，他們便儲夠了足夠的資金。除了旅行資金之外，他們亦預留了部分金錢應對突發狀況、醫療費用等，甚至預期旅程結束後待業期間的生活費也做好預備。

不少人問他們是不是靠影片賺錢旅行，他們坦言影片一個月只賺到數百歐元，只是其中一種能幫補旅費的收入來源，他們亦透過Patreon分享經歷，尋找贊助者，以繼續整個旅程。

責任編輯：曹佩鈞

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