【第三波疫情】6時後禁堂食 一文睇清食肆、快餐店外賣優惠【附優惠詳情】

本港爆發第三波疫情，港府收緊限聚令的防疫措施，包括食肆顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，每枱不可多於4人同桌。另外，由今日（15日）起，食肆每晚6時至翌日早上5時只能外賣，不准堂食。多間食肆推出相應措施及優惠應對，HKET整合各間食肆的外賣優惠，「無飯家庭」就不必擔心無著落了。
麥當勞
- 使用麥當勞App買滿$120即減$10；晚上6時至12點享$0運費。
一粥麵
- 特快外賣家常菜系列$76（任選2款）、「$68 外賣炸子雞2人餐」及「$33紅燒原隻豬手」
- 透過Foodpanda買外賣，買滿$100即享8折。
稻香
- 稻香及稻香超級漁港分店及稻坊荃灣廣場，美孚曼克頓山，元朗馬田路分店的堂食服務時間至下午4時，直至另行通知
- 12道風味小菜，每款$48起
- 7月7折- 4/8位套餐，$698起
譚仔雲南米線
每碗米線可以︰
- 優惠價HK$2加配一杯冷熱飲品，不適用於豆漿、罐裝飲品、特飲及季節飲品
- 優惠價HK$3加配一款一人小食，四川青椒皮蛋/麻辣豬耳/紅油木耳/紅油青瓜，四款任擇其一
優惠不適用於淨米線、下午茶及學生餐，優惠期至7月31日。
元氣壽司
- 即日起至7月21日，外賣自取或外賣自取網上訂購，買任何壽司盛享7折，會員享65折。
茶木
- 惠顧任何食品都可享買一送一優惠，兩款口味任揀，包括炸皇子乳鴿及撈喜鹽水鴿。
意粉屋
- 經Deliveroo平台惠顧滿$400可享9折及免運費優惠。
上海姥姥
- 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
- 手機點餐外賣自取9折優惠
大家樂
- 即日起至7月31日，透過foodpanda惠顧任何食品可享8折優惠，並提前於下午5時供應晚市外賣產品，另有特快提取外賣餐款。
米線陣
- 即日起，晚上6時後惠顧任何2餸米線自由配外賣自取，即可以超值價$10加配大汗豬扒及細青檸薏米水（冷/熱）一客
- 由7月24日起，透過Deliveroo平台可訂購「夏鮮推廣 - 芫荽皮蛋星班片魚湯米線、鹹檸碧」
太興集團
- 由7月15日起，全港分店推出中午12：00後時段外賣自取88折優惠，但不適用於機場分店。
牛涮鍋
- 由7月15日起，只要自攜餐盒到店外賣自取，Mou Mou飯、時短鍋及帶回家系列都低至7折，有6款指定產品更低至6折
牛角
- 即日起於下午5點後，自攜餐盒到店外賣自取，4人牛角燒肉套餐及2人豚、雞燒肉套餐即享低至6折優惠，其他所有外賣丼及帶回家系列都有低至7折
Oliver’s Super Sandwiches
- 經Deliveroo平台惠顧任何食品，可享免運費優惠
- 晚市指定優惠外賣套餐低至8折
- 晚市消費外賣自取每惠顧滿$100可享$20折扣，如此類推。
責任編輯︰陳啟昌
======
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱
讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁